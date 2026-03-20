El Vaticano permite a sacerdotes de Torreón oficiar hasta cuatro Misas en días festivos

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Torreón
/ 20 marzo 2026
    El Vaticano permite a sacerdotes de Torreón oficiar hasta cuatro Misas en días festivos
    La medida busca atender la demanda pastoral sin violar el Derecho Canónico. SANDRA GÓMEZ

La autorización fue emitida por el Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos

TORREÓN, COAH.- Ante la escasez de sacerdotes en la región, la Santa Sede autorizó a la Diócesis de Torreón una extensión excepcional en el número de celebraciones eucarísticas que puede oficiar cada presbítero.

A partir de esta disposición, los sacerdotes podrán celebrar hasta tres misas en días laborales y hasta cuatro los domingos y días de precepto.

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El obispo Luis Martín Barraza Beltrán explicó que la medida fue aprobada por el Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, con el objetivo de atender la demanda pastoral sin contravenir el Derecho Canónico, que de manera ordinaria limita a una misa por día.

No obstante, el prelado advirtió que esta autorización no debe convertirse en una práctica habitual.

“La norma original busca proteger la salud física y espiritual de los sacerdotes. No es saludable ni recomendable sobrepasar estos límites de forma habitual”, señaló.

Como alternativa, la Diócesis sugirió a los fieles integrar diversas intenciones —como aniversarios o XV años— en las misas ya programadas, o bien participar en celebraciones de la Palabra cuando no sea posible contar con un sacerdote.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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