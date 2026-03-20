El Vaticano permite a sacerdotes de Torreón oficiar hasta cuatro Misas en días festivos
La autorización fue emitida por el Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos
TORREÓN, COAH.- Ante la escasez de sacerdotes en la región, la Santa Sede autorizó a la Diócesis de Torreón una extensión excepcional en el número de celebraciones eucarísticas que puede oficiar cada presbítero.
A partir de esta disposición, los sacerdotes podrán celebrar hasta tres misas en días laborales y hasta cuatro los domingos y días de precepto.
El obispo Luis Martín Barraza Beltrán explicó que la medida fue aprobada por el Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, con el objetivo de atender la demanda pastoral sin contravenir el Derecho Canónico, que de manera ordinaria limita a una misa por día.
No obstante, el prelado advirtió que esta autorización no debe convertirse en una práctica habitual.
“La norma original busca proteger la salud física y espiritual de los sacerdotes. No es saludable ni recomendable sobrepasar estos límites de forma habitual”, señaló.
Como alternativa, la Diócesis sugirió a los fieles integrar diversas intenciones —como aniversarios o XV años— en las misas ya programadas, o bien participar en celebraciones de la Palabra cuando no sea posible contar con un sacerdote.