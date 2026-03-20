El Vaticano permite a sacerdotes de Torreón oficiar hasta cuatro Misas en días festivos

A partir de esta disposición, los sacerdotes podrán celebrar hasta tres misas en días laborales y hasta cuatro los domingos y días de precepto.

TORREÓN, COAH.- Ante la escasez de sacerdotes en la región, la Santa Sede autorizó a la Diócesis de Torreón una extensión excepcional en el número de celebraciones eucarísticas que puede oficiar cada presbítero.

El obispo Luis Martín Barraza Beltrán explicó que la medida fue aprobada por el Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, con el objetivo de atender la demanda pastoral sin contravenir el Derecho Canónico, que de manera ordinaria limita a una misa por día.

No obstante, el prelado advirtió que esta autorización no debe convertirse en una práctica habitual.

“La norma original busca proteger la salud física y espiritual de los sacerdotes. No es saludable ni recomendable sobrepasar estos límites de forma habitual”, señaló.

Como alternativa, la Diócesis sugirió a los fieles integrar diversas intenciones —como aniversarios o XV años— en las misas ya programadas, o bien participar en celebraciones de la Palabra cuando no sea posible contar con un sacerdote.