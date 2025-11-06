Empiezan instalación del Mercadito navideño en el centro de Torreón

Torreón
/ 6 noviembre 2025
    Empiezan instalación del Mercadito navideño en el centro de Torreón
    El funcionario indicó que se mantendrá una vigilancia permanente durante toda la temporada, con inspecciones periódicas para asegurar el cumplimiento de las normas. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

A partir del ocho de noviembre unos 115 comerciantes iniciarán la venta de mercancía relacionada con la época

TORREÓN, COAH.- Locatarios del Mercadito Navideño comenzaron la instalación de sus puestos sobre la calle Ildefonso Fuentes, entre las avenidas Hidalgo y Juárez, en el Centro Histórico de Torreón.

Desde las primeras horas del día, el ambiente festivo se hizo presente con la llegada de comerciantes que, entre risas y camaradería, colocaban cuidadosamente sus mercancías y decoraban los espacios con motivos navideños, buscando atraer a familias y visitantes que año con año esperan este tradicional mercado.

El jefe de Plazas y Mercados, Víctor Ramos, informó que desde temprana hora se realizó una revisión conjunta con diversas dependencias municipales. Esta inspección incluyó la supervisión de la infraestructura de los puestos, la evaluación del cumplimiento de las normas sanitarias y la coordinación para mantener el orden en la zona, garantizando así la seguridad tanto de los locatarios como de los asistentes.

Durante el recorrido se detectaron cortes de ramas sin autorización y conexiones directas a la red eléctrica, por lo que se exigió a los comerciantes tramitar el contrato correspondiente ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para el suministro formal de energía.

Además, se les recordó la importancia de evitar prácticas riesgosas que puedan poner en peligro la integridad de las personas y la infraestructura del mercado.

Ramos Galindo detalló que se autorizaron 58 permisos para operar del 3 de noviembre al 27 de diciembre, con el compromiso de mantener libre la banqueta del lado sur–norte, en atención a una solicitud presentada por una funeraria de la zona.

Este acuerdo busca facilitar el tránsito peatonal y garantizar el respeto a los espacios públicos, promoviendo una convivencia armónica entre comerciantes y vecinos.

De manera paralela, la Dirección de Protección Civil y Bomberos efectuó una revisión de seguridad en los puestos y áreas comunes. El personal especializado verificó que los extintores estuvieran en condiciones óptimas, que las salidas de emergencia estuvieran despejadas y que se contará con rutas de evacuación bien señalizadas.

El operativo incluyó la verificación de instalaciones eléctricas, medidas contra incendios y distribución adecuada de los espacios. Se brindó asesoría a los locatarios sobre el manejo seguro de gas y electricidad, además de recomendaciones para prevenir incidentes durante la temporada alta de visitantes.

El funcionario indicó que se mantendrá una vigilancia permanente durante toda la temporada, con inspecciones periódicas para asegurar el cumplimiento de las normas.

Asimismo, exhortó a los comerciantes a respetar las indicaciones de las autoridades, recordando que su colaboración es esencial para lograr una experiencia segura y agradable para quienes acudan al Mercadito Navideño.

El Mercadito Navideño permanecerá activo hasta el 27 de diciembre, ofreciendo productos, artesanías y gastronomía local en el Centro Histórico de Torreón. Los visitantes podrán disfrutar de una amplia variedad de artículos para la temporada, desde decoraciones festivas hasta platillos típicos, convirtiéndose en un punto de encuentro imperdible para la comunidad y los turistas.

Temas


Cultura
Navidad
mercados

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

