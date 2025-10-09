Empresas de La Laguna se unen al Musam para promover la prevención del cáncer de mama

    Empresas de La Laguna se unen al Musam para promover la prevención del cáncer de mama
    Las jornadas rosas en La Laguna buscan salvar vidas a través de la detección temprana.

Alerta la doctora Yolanda Jaramillo que en la última década, las muertes por cáncer de mama aumentaron 40 por ciento en la región

TORREÓN, COAH.- Más de 45 empresas de la región lagunera participarán en una jornada de prevención organizada por la asociación Mujeres Salvando Mujeres (MUSAM), que ofrecerá pláticas informativas y mastografías gratuitas a trabajadoras, con la meta de atender hasta cinco mil mujeres.

La iniciativa forma parte de las actividades por el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama y el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se conmemora el 19 de octubre.

Además de la atención médica, las jornadas buscan fomentar la detección temprana, derribar mitos y promover hábitos saludables que reduzcan los riesgos de esta enfermedad.

Yolanda Jaramillo, presidenta de MUSAM, destacó que la participación del sector empresarial es clave para ampliar el alcance de la campaña.

“Cada 36 horas una mujer muere por esta enfermedad. No hay que esconder la cabeza: así como aprendimos a hacernos el papanicolau, debemos aprender a autoexplorarnos y realizarnos mastografías”, subrayó.

Las empresas interesadas pueden sumarse a la iniciativa comunicándose al teléfono 871 718 8264 o al correo contacto@mujeressalvandomujeres.com.

Yolanda Jaramillo, presidenta de MUSAM, llama a romper mitos y promover la autoexploración.
Yolanda Jaramillo, presidenta de MUSAM, llama a romper mitos y promover la autoexploración. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

De acuerdo con cifras de la asociación, en Coahuila se registran entre 180 y 200 nuevos casos de cáncer de mama al año, y la mujer más joven atendida por Musam tiene apenas 24 años.

Esto, indicó Jaramillo, demuestra que el cáncer de mama no distingue edad y que la prevención debe comenzar desde la juventud.

El informe anual de Musam muestra que en la última década las muertes por esta causa aumentaron 40% en La Laguna, al pasar de 71 casos en 2013 a 112 en 2023, la mayoría en mujeres de entre 50 y 69 años.

“Detener esta tendencia requiere compromiso social, información y la solidaridad de todos”, expresó la doctora Jaramillo, quien llamó a las empresas y a la comunidad a asumir la salud femenina como una responsabilidad compartida.

