Empresas de La Laguna se unen al Musam para promover la prevención del cáncer de mama

TORREÓN, COAH.- Más de 45 empresas de la región lagunera participarán en una jornada de prevención organizada por la asociación Mujeres Salvando Mujeres (MUSAM), que ofrecerá pláticas informativas y mastografías gratuitas a trabajadoras, con la meta de atender hasta cinco mil mujeres.

La iniciativa forma parte de las actividades por el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama y el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se conmemora el 19 de octubre.

Además de la atención médica, las jornadas buscan fomentar la detección temprana, derribar mitos y promover hábitos saludables que reduzcan los riesgos de esta enfermedad.

Yolanda Jaramillo, presidenta de MUSAM, destacó que la participación del sector empresarial es clave para ampliar el alcance de la campaña.

“Cada 36 horas una mujer muere por esta enfermedad. No hay que esconder la cabeza: así como aprendimos a hacernos el papanicolau, debemos aprender a autoexplorarnos y realizarnos mastografías”, subrayó.

Las empresas interesadas pueden sumarse a la iniciativa comunicándose al teléfono 871 718 8264 o al correo contacto@mujeressalvandomujeres.com.