Celebrarán en Torreón el Festival del Pan Francés este 16 de octubre

El director de Turismo en el municipio , Guillermo Martínez, informó que se realizará un vistoso desfile de camionetas repartidoras de pan que partirá de la Alameda Zaragoza y recorrerá la avenida Matamoros y la calle Jiménez, llenando de aroma y tradición las calles del centro de la ciudad.

TORREÓN, COAH.- Este jueves 16 de octubre se llevará a cabo la segunda edición del Festival del Pan Francés , un evento que busca fortalecer la identidad gastronómica y turística de Torreón .

Recordó que el pan francés de Torreón es patrimonio turístico, gastronómico y cultural de la ciudad desde 2024, reconocido por su larga tradición con registros desde 1703 y su importancia como elemento de identidad y cultura lagunera, que va más allá de un simple alimento para convertirse en un símbolo de la región que ahora se celebra el 16 de octubre cada año.

Comentó que en la celebración se instalarán puestos de lonches operados por vendedores afiliados a la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (CANAINPA), donde los asistentes podrán disfrutar del auténtico sabor lagunero.

El funcionario destacó que este festival ya es un referente dentro de la promoción turística de la región; por ello, los participantes, además de ofrecer sus productos, regalarán alrededor de 500 lonches al público como muestra de agradecimiento y hospitalidad.

El evento está programado para iniciar a partir de las 6 de la tarde y está pensado para el disfrute de toda la familia, por lo que se invita a la comunidad a participar en la verbena popular, donde se contará con la animada presentación del grupo musical “Mi Barrio Colombiano”.

Martínez garantiza un ambiente festivo lleno de música, sabor y tradición. Sin duda, será una experiencia única que busca consolidar al pan francés como un símbolo de orgullo y convivencia para los torreonenses y visitantes.