En La Laguna, Conagua suspende temporalmente operaciones de Agua Saludable por mantenimiento

La dependencia explicó que, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), realiza reparaciones en la subestación eléctrica León Guzmán, de la cual depende el suministro de energía para el funcionamiento del sistema. Por motivos de seguridad, fue necesario interrumpir temporalmente el servicio eléctrico hacia las instalaciones de Agua Saludable mientras se desarrollan las labores.

TORREÓN, COAH.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó la suspensión temporal de las operaciones del sistema Agua Saludable para La Laguna debido a trabajos de mantenimiento en la infraestructura eléctrica que abastece de energía a la planta potabilizadora y de bombeo del proyecto.

Conagua señaló que los trabajos concluirán en breve. Añadió que, gracias a la capacidad de almacenamiento de los tanques ubicados en Lerdo, se prevé mantener la entrega de agua en bloque a los municipios beneficiados sin afectaciones significativas ni retrasos.

Como medida preventiva, la dependencia exhortó a los organismos operadores de Torreón, Gómez Palacio, Lerdo, Tlahualilo y Mapimí a activar fuentes alternas de abastecimiento, principalmente mediante el uso de pozos profundos, para garantizar el suministro de agua potable en las zonas que reciben el servicio a través de Agua Saludable para La Laguna.

Actualmente, el proyecto abastece a diversos municipios y comunidades rurales de la región lagunera. No obstante, aún está pendiente su incorporación en Viesca, Francisco I. Madero y San Pedro de las Colonias.

Las autoridades federales reiteraron que estas maniobras forman parte del mantenimiento preventivo de la infraestructura y tienen como objetivo asegurar la operación continua y eficiente del sistema de abastecimiento de agua para la Comarca Lagunera.