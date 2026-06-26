En La Laguna, Conagua suspende temporalmente operaciones de Agua Saludable por mantenimiento

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Torreón
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    En La Laguna, Conagua suspende temporalmente operaciones de Agua Saludable por mantenimiento
    Conagua realiza trabajos de mantenimiento en la infraestructura eléctrica que suministra energía a la planta potabilizadora y de bombeo de Agua Saludable para La Laguna. SANDRA GÓMEZ

La dependencia pidió a los organismos operadores activar fuentes alternas de abastecimiento mientras concluyen los trabajos en la subestación eléctrica

TORREÓN, COAH.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó la suspensión temporal de las operaciones del sistema Agua Saludable para La Laguna debido a trabajos de mantenimiento en la infraestructura eléctrica que abastece de energía a la planta potabilizadora y de bombeo del proyecto.

La dependencia explicó que, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), realiza reparaciones en la subestación eléctrica León Guzmán, de la cual depende el suministro de energía para el funcionamiento del sistema. Por motivos de seguridad, fue necesario interrumpir temporalmente el servicio eléctrico hacia las instalaciones de Agua Saludable mientras se desarrollan las labores.

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Conagua señaló que los trabajos concluirán en breve. Añadió que, gracias a la capacidad de almacenamiento de los tanques ubicados en Lerdo, se prevé mantener la entrega de agua en bloque a los municipios beneficiados sin afectaciones significativas ni retrasos.

Como medida preventiva, la dependencia exhortó a los organismos operadores de Torreón, Gómez Palacio, Lerdo, Tlahualilo y Mapimí a activar fuentes alternas de abastecimiento, principalmente mediante el uso de pozos profundos, para garantizar el suministro de agua potable en las zonas que reciben el servicio a través de Agua Saludable para La Laguna.

Actualmente, el proyecto abastece a diversos municipios y comunidades rurales de la región lagunera. No obstante, aún está pendiente su incorporación en Viesca, Francisco I. Madero y San Pedro de las Colonias.

Las autoridades federales reiteraron que estas maniobras forman parte del mantenimiento preventivo de la infraestructura y tienen como objetivo asegurar la operación continua y eficiente del sistema de abastecimiento de agua para la Comarca Lagunera.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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