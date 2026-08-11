En San Pedro, Coahuila, comparten conocimiento y acompañamiento sobre la menopausia en conferencia

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    En San Pedro, Coahuila, comparten conocimiento y acompañamiento sobre la menopausia en conferencia
    Laura Cueva encabezó la charla “Mujeres sin reglas; menopausia consciente” como parte del Movimiento Violeta. CORTESÍA

La especialista abordó los cambios físicos, emocionales y sexuales que acompañan esta etapa y la importancia de contar con información

SAN PEDRO, COAH.- La menopausia comenzó a ocupar un espacio dentro de las acciones municipales de atención a las mujeres en San Pedro, Coahuila, donde autoridades promovieron una conferencia enfocada en brindar información y herramientas para enfrentar esta etapa de la vida desde una perspectiva integral.

La charla “Mujeres sin reglas; menopausia consciente” fue impartida en la Casa de la Cultura por Laura Cueva, psicóloga y sexóloga, directora del Centro de Atención y Desarrollo SER Integral, como parte del Movimiento Violeta.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-a-el-buho-presunto-coordinador-en-homicidio-de-periodista-roxana-guzman-en-veracruz-KB22762778

El encuentro planteó que la menopausia no debe abordarse únicamente desde los cambios físicos o los llamados bochornos, sino también desde sus efectos en las emociones, la sexualidad, la autoestima y la vida cotidiana. La intención fue abrir un espacio de información y acompañamiento para mujeres, particularmente ante una etapa que con frecuencia se vive con dudas y falta de orientación.

La directora de Atención a la Mujer, Magaly Guerrero Carrillo, destacó que muchas mujeres llegan a la menopausia sin información suficiente sobre las transformaciones que experimenta su cuerpo, por lo que consideró necesario generar espacios donde puedan resolver dudas y conocer alternativas para vivir este proceso con mayor bienestar.

https://vanguardia.com.mx/informacion/se-aproxima-tormenta-intensa-a-mexico-con-72-horas-de-lluvia-granizadas-y-fuertes-rafagas-de-viento-de-hasta-70-km-h-GC22753731

La actividad se suma al trabajo que desarrolla el municipio a través de la Dirección de Atención a la Mujer y el Centro Libre, que forman parte de una red estatal de atención integral. Estos centros ofrecen servicios gratuitos de atención psicológica, asesoría jurídica, trabajo social y orientación a mujeres.

La especialista Laura Cueva cuenta además con una comunidad dedicada específicamente a la perimenopausia y menopausia, en la que aborda el bienestar físico y emocional, sexualidad y calidad de vida. El enfoque llevado a San Pedro busca colocar estos temas en la conversación pública y acercar información a las mujeres de la región.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conferencias
Mujeres

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La lágrima que duele

La lágrima que duele
true

Chips y perros entrenados pide EU a ganaderos de México ante reapertura de frontera
true

POLITICÓN: Morena Coahuila, ¿por qué nadie quiere entrarle a la dirigencia estatal?
El tramo que cambiaría de nombre es el de General Victoriano Cepeda, entre Benito Juárez y Félix U. Gómez.

Proponen calle Armando Fuentes Aguirre ‘Catón’ en Centro de Saltillo; renombrarían tramo de General Cepeda
El programa busca utilizar el fútbol para fomentar valores entre niñas, niños y jóvenes.

Inauguran en Saltillo primera escuela de fútbol de la Fundación Real Madrid en Coahuila
El mexicano Andrés Muñoz fue incluido entre los 50 mejores jugadores de los Seattle Mariners de todos los tiempos.

Andrés Muñoz ya es leyenda de los Mariners; entra al Top 50 histórico de Seattle
El alojamiento en los pequeños pueblos y aldeas situados en la trayectoria del eclipse, así como los observatorios improvisados instalados por aficionados locales, llevan meses reservados.

Los precios de los hoteles en Europa se disparan antes del eclipse solar total
Camión de catering estacionado junto al Air Force One antes de la partida de Trump del aeropuerto internacional de Ankara, en Turquía, en julio de 2026.

Según los informes, Trump se escondió en un contenedor de catering para abordar un vuelo secreto en Turquía en medio de la amenaza iraní