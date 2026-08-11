En San Pedro, Coahuila, comparten conocimiento y acompañamiento sobre la menopausia en conferencia

SAN PEDRO, COAH.- La menopausia comenzó a ocupar un espacio dentro de las acciones municipales de atención a las mujeres en San Pedro, Coahuila, donde autoridades promovieron una conferencia enfocada en brindar información y herramientas para enfrentar esta etapa de la vida desde una perspectiva integral. La charla “Mujeres sin reglas; menopausia consciente” fue impartida en la Casa de la Cultura por Laura Cueva, psicóloga y sexóloga, directora del Centro de Atención y Desarrollo SER Integral, como parte del Movimiento Violeta.

El encuentro planteó que la menopausia no debe abordarse únicamente desde los cambios físicos o los llamados bochornos, sino también desde sus efectos en las emociones, la sexualidad, la autoestima y la vida cotidiana. La intención fue abrir un espacio de información y acompañamiento para mujeres, particularmente ante una etapa que con frecuencia se vive con dudas y falta de orientación. La directora de Atención a la Mujer, Magaly Guerrero Carrillo, destacó que muchas mujeres llegan a la menopausia sin información suficiente sobre las transformaciones que experimenta su cuerpo, por lo que consideró necesario generar espacios donde puedan resolver dudas y conocer alternativas para vivir este proceso con mayor bienestar.

La actividad se suma al trabajo que desarrolla el municipio a través de la Dirección de Atención a la Mujer y el Centro Libre, que forman parte de una red estatal de atención integral. Estos centros ofrecen servicios gratuitos de atención psicológica, asesoría jurídica, trabajo social y orientación a mujeres. La especialista Laura Cueva cuenta además con una comunidad dedicada específicamente a la perimenopausia y menopausia, en la que aborda el bienestar físico y emocional, sexualidad y calidad de vida. El enfoque llevado a San Pedro busca colocar estos temas en la conversación pública y acercar información a las mujeres de la región.

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