En Torreón refuerzan retiro de autos abandonados en vía pública para mejorar el orden y la limpieza

Torreón
/ 20 diciembre 2025
    En Torreón refuerzan retiro de autos abandonados en vía pública para mejorar el orden y la limpieza
    El Ayuntamiento de Torreón intensificó los operativos para retirar vehículos abandonados en la vía pública, principalmente en el centro y colonias, con el objetivo de liberar espacios. FOTO: SANDRA GÓMEZ

Las autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía a retirar autos abandonados y escombro de la vía pública

TORREÓN, COAH.- El Ayuntamiento de Torreón, a través de la dirección de Inspección y Verificación Municipal, reforzó el retiro de vehículos abandonados en la vía pública con el propósito de liberar espacios, mantener la limpieza y conservar el orden en la ciudad, informó Pablo Fernández Llamas, titular de la dependencia municipal.

El funcionario explicó que personal operativo de la dependencia realizó recorridos para la localización y revisión de vehículos abandonados, así como la detección de escombro, maleza y diversos materiales que generan afectaciones en banquetas y vialidades, llevando a cabo las notificaciones correspondientes y dando seguimiento a cada caso.

Señaló que los recorridos de supervisión se realizan desde hace dos semanas en el segundo cuadro de la ciudad y colonias, en donde se identifican unidades con signos evidentes de abandono, como llantas ponchadas, suciedad acumulada o deterioro visible.

“La vía pública no es estacionamiento público. Hay lugares donde está permitido estacionarse, pero no para dejar los vehículos por más de 72 horas. Esos son sujetos a aviso que colocamos de color naranja, indicando que deben retirar el vehículo, de lo contrario será remolcado”, explicó.

Fernández Llamas invitó a la población a mantener limpios sus predios, retirar vehículos en abandono y evitar acumular escombro u otros objetos que obstaculicen la vía pública.

“El orden y la limpieza comienzan desde casa, y con el apoyo de todos podemos seguir construyendo una ciudad más segura y transitable”, mencionó.

Para realizar cualquier tipo de reporte, la ciudadanía puede contactarse a través de las redes oficiales de la dependencia: Inspección y Verificación Torreón, así como mediante la línea 073 de Atención Ciudadana, donde se canalizan directamente las solicitudes para su atención.

Además, el municipio promueve el uso de canales digitales. Las redes sociales oficiales de la administración local funcionan como otro medio de contacto, especialmente en casos donde el vehículo ya lleva mucho tiempo sin moverse o representa un riesgo inmediato.

Una vez que se recibe el aviso, personal del área acude al lugar para inspeccionar el vehículo. Si se confirma que está abandonado —por condiciones visibles como oxidación, llantas inservibles o placas vencidas— se deja una notificación oficial. A partir de ese momento, el propietario tiene un plazo para retirarlo voluntariamente.

Si no se cumple el retiro en el tiempo establecido, el municipio procede con el levantamiento del vehículo, el cual es enviado al corralón. Este proceso también puede generar multas que varían según la infracción y los días acumulados de abandono.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

