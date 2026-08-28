Encuentran de madrugada a niña sola en calles de Torreón; policías la resguardan

De acuerdo con el Ayuntamiento de Torreón, la menor fue encontrada en la vía pública durante un recorrido de vigilancia de la Unidad Violeta. Ante las condiciones de vulnerabilidad en las que se encontraba, los agentes activaron de inmediato el protocolo de atención y protección.

TORREÓN, COAH.- Una niña de aproximadamente tres años fue localizada sola durante la madrugada en calles de Torreón , Coahuila, sin la supervisión de un adulto, situación que movilizó a elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y derivó en la intervención de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif).

La información difundida por autoridades y medios locales ubica el hecho durante las primeras horas de este viernes 28 de agosto, alrededor de las 02:58 de la madrugada, en la colonia Ampliación Fuentes del Sur.

La Unidad Violeta trasladó inicialmente a la pequeña para ponerla a salvo y posteriormente, en coordinación con Pronnif, se determinó su resguardo en Casa Nana, dentro de las instalaciones de Ciudad DIF, donde permanecerá mientras se realizan las diligencias correspondientes.

El Ayuntamiento confirmó que la menor fue localizada “sin la supervisión de un adulto” y que se activaron los mecanismos institucionales para garantizar su seguridad.

Por ahora, las autoridades no han informado públicamente cuánto tiempo llevaba sola, de qué domicilio salió, dónde se encontraban sus padres o tutores al momento del hallazgo, ni si existe alguna denuncia penal relacionada con el caso.

Tampoco se ha confirmado que se trate de un abandono deliberado o que exista algún delito cometido contra la niña. La intervención de Pronnif permitirá determinar las circunstancias familiares y las condiciones en las que ocurrió el hecho.

La dependencia de protección infantil deberá establecer las medidas que correspondan para salvaguardar a la menor, mientras continúan las investigaciones.