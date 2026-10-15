Entrega rector de UAdeC equipo tecnológico a Economía y Arquitectura en Torreón

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    Entrega rector de UAdeC equipo tecnológico a Economía y Arquitectura en Torreón
    Octavio Pimentel Martínez entregó 20 computadoras a la Facultad de Economía y Mercadotecnia y siete pantallas a la Escuela de Arquitectura de la Unidad Laguna. CORTESÍA

La FEM recibió 20 computadoras y la Escuela de Arquitectura, siete pantallas de 75 pulgadas para fortalecer sus actividades académicas

TORREÓN, COAH.- El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Octavio Pimentel Martínez, entregó 20 equipos de cómputo a la Facultad de Economía y Mercadotecnia (FEM) y siete pantallas de 75 pulgadas a la Escuela de Arquitectura, durante una gira de trabajo por la Unidad Laguna.

La entrega busca fortalecer la infraestructura tecnológica de ambos planteles y proporcionar herramientas para las actividades académicas de estudiantes y docentes.

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Durante el recorrido, el rector estuvo acompañado por el director de Planeación, Jesús Alberto Montalvo Morales; la directora de la FEM, Berenice Juárez López; la directora de la Escuela de Arquitectura, Kimberly Sahori Vizcarra Córdova, y la presidenta de la Academia de Directores, Gabriela Perales García, además de integrantes de las comunidades académicas.

Pimentel Martínez señaló que la asignación de recursos universitarios requiere una gestión responsable, orientada a atender las necesidades de los estudiantes y traducir los recursos disponibles en beneficios concretos para los planteles.

$!Los equipos tecnológicos buscan fortalecer las actividades académicas y las herramientas de aprendizaje de ambas unidades universitarias.
Los equipos tecnológicos buscan fortalecer las actividades académicas y las herramientas de aprendizaje de ambas unidades universitarias. CORTESÍA

Recordó que el año pasado se equipó el centro de cómputo de la Facultad de Economía y Mercadotecnia y afirmó que la nueva entrega permitirá continuar con el fortalecimiento de sus instalaciones.

“Venimos a entregar con mucha responsabilidad y con transparencia, el equipo mínimo e indispensable para realizar sus actividades”, expresó el rector, quien también llamó a los estudiantes a asumir en el futuro decisiones enfocadas en el beneficio de la comunidad.

FORTALECEN INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA

La directora de la FEM, Berenice Juárez López, agradeció la entrega de las computadoras y destacó que se trata de la segunda ocasión en que la facultad recibe equipos para su laboratorio, lo que contribuye a mejorar las condiciones tecnológicas para la formación profesional.

Por su parte, Gisela Zamora Hernández, representante de la comunidad estudiantil de la Escuela de Arquitectura, reconoció la donación de las siete pantallas y la atención brindada por las autoridades universitarias a las necesidades del plantel.

$!Estudiantes, docentes y directivos participaron en la “Rodada Arquitectura”, organizada por el 45 aniversario de la escuela en Ciudad Universitaria, Campus Torreón.
Estudiantes, docentes y directivos participaron en la “Rodada Arquitectura”, organizada por el 45 aniversario de la escuela en Ciudad Universitaria, Campus Torreón. CORTESÍA

La incorporación de estos dispositivos busca respaldar las actividades académicas de la escuela, que conmemora su 45 aniversario.

Como parte de las celebraciones, Pimentel Martínez encabezó la “Rodada Arquitectura”, en la que participaron estudiantes, docentes y directivos.

El contingente inició el recorrido a las 19:00 horas, con salida y meta en las instalaciones de Ciudad Universitaria, Campus Torreón, como parte de las actividades conmemorativas de la institución.

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