Entregan 168 aparatos auditivos a habitantes de la Región Centro

MONCLOVA, COAH.- En una acción que fortalece la inclusión y mejora la calidad de vida de las personas con discapacidad auditiva, en Monclova se hizo la entrega de 168 aparatos auditivos a habitantes de la región centro, un programa realizado por el DIF Coahuila.

El programa, impulsado por la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas, en coordinación con la Secretaría de Salud, el Patrimonio de la Beneficencia Pública y la estrategia Mejora, busca garantizar una mejor audición y fomentar la inclusión social de quienes enfrentan una discapacidad auditiva.

El alcalde Carlos Villarreal reconoció el compromiso de las autoridades estatales por acercar apoyos que transforman vidas y promueven la igualdad de oportunidades.

“En Monclova reconocemos el gran esfuerzo del Gobierno del Estado y del DIF Coahuila por acercar estos apoyos que cambian vidas. Seguimos trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez para que los beneficios lleguen a más familias que lo necesitan”, expresó el edil.

El evento contó con la presencia de Ivonne Espinoza, directora de Programas del DIF Coahuila; Latiffe Burciaga Neme, directora del Patrimonio de la Beneficencia Pública; Mavi Sosa Rubio, presidenta honoraria del DIF Monclova; Sergio Sisbeles, subsecretario de la Región Centro-Desierto; así como alcaldes y autoridades de salud de la región.

A través de este programa, el DIF Coahuila reitera su compromiso con la inclusión, la salud y el bienestar de los grupos vulnerables, invitando a la población a acercarse a los DIF municipales para acceder a este y otros apoyos que mejoran la calidad de vida.