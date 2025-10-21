Abierta la Afiliación al Programa de Apoyo Médico ‘Torreón Mejora con Más Salud’

TORREÓN, COAH.- La administración municipal de Torreón, encabezada por el alcalde Román Cepeda, sigue impulsando la afiliación al programa “Torreón Mejora con Más Salud”, diseñado para proporcionar asistencia médica a familias en condición de vulnerabilidad sin seguridad social.

Los ciudadanos interesados pueden obtener la tarjeta “Más Saludable” para acceder a una variedad de servicios esenciales. Entre los beneficios anuales se encuentran: consultas médicas y exámenes de la vista ilimitados, servicios dentales básicos, dos pares de lentes y seis estudios de laboratorio.

Adicionalmente, se garantiza el acceso mensual a tres medicamentos del cuadro básico.

El director de Desarrollo Social, Héctor Estrada Baca, informó que el registro se lleva a cabo en las oficinas de la dependencia (ubicadas en bulevar Revolución y calzada Colón) y también en el módulo que se despliega en las brigadas municipales, como parte de la estrategia para facilitar el acceso a este y otros servicios.

El programa, resultado de la colaboración entre Salud Pública Municipal, DIF Torreón y Desarrollo Social, permite la inclusión de hasta dos hijos menores por beneficiario, extendiendo la atención médica, dental y visual sin costo a los menores.