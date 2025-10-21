Abierta la Afiliación al Programa de Apoyo Médico ‘Torreón Mejora con Más Salud’

Torreón
/ 21 octubre 2025
    Abierta la Afiliación al Programa de Apoyo Médico ‘Torreón Mejora con Más Salud’
    Román Cepeda llamó a los ciudadanos interesados a registrarse en el programa social. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Los ciudadanos interesados pueden obtener la tarjeta para acceder a una variedad de servicios esenciales

TORREÓN, COAH.- La administración municipal de Torreón, encabezada por el alcalde Román Cepeda, sigue impulsando la afiliación al programa “Torreón Mejora con Más Salud”, diseñado para proporcionar asistencia médica a familias en condición de vulnerabilidad sin seguridad social.

Los ciudadanos interesados pueden obtener la tarjeta “Más Saludable” para acceder a una variedad de servicios esenciales. Entre los beneficios anuales se encuentran: consultas médicas y exámenes de la vista ilimitados, servicios dentales básicos, dos pares de lentes y seis estudios de laboratorio.

Adicionalmente, se garantiza el acceso mensual a tres medicamentos del cuadro básico.

El director de Desarrollo Social, Héctor Estrada Baca, informó que el registro se lleva a cabo en las oficinas de la dependencia (ubicadas en bulevar Revolución y calzada Colón) y también en el módulo que se despliega en las brigadas municipales, como parte de la estrategia para facilitar el acceso a este y otros servicios.

El programa, resultado de la colaboración entre Salud Pública Municipal, DIF Torreón y Desarrollo Social, permite la inclusión de hasta dos hijos menores por beneficiario, extendiendo la atención médica, dental y visual sin costo a los menores.

Temas


Salud
programas sociales

Localizaciones


Torreón

Organizaciones


Secretaría de Salud

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

