Ernesto ‘N’, empresario lagunero, seguirá su proceso en casa con brazalete electrónico

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Ernesto ‘N’, empresario lagunero, seguirá su proceso en casa con brazalete electrónico
    ”El Güino”, junto con otras 17 personas, fue ingresado al penal de Torreón el 10 de agosto. ARCHIVO

Un juez de control sustituyó la prisión preventiva justificada por resguardo domiciliario

TORREÓN, COAH.- El empresario lagunero Ernesto “N”, conocido como “El Güino”, continuará su proceso judicial bajo resguardo domiciliario y con brazalete electrónico, luego de que un juez de Control modificara la medida cautelar que se le había impuesto tras su detención en Torreón.

La defensa del empresario solicitó una audiencia de revisión, modificación o sustitución de medidas cautelares. Tras analizar los argumentos presentados, el juzgador determinó sustituir la prisión preventiva justificada por el resguardo domiciliario.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/mujer-de-torreon-busca-a-su-hija-desaparecida-y-ayuda-a-encontrar-a-150-personas-IA23233856

De esta manera, Ernesto “N” salió del Centro Penitenciario Varonil de Torreón durante el fin de semana y deberá permanecer en su domicilio mientras continúa el proceso, sujeto a las condiciones establecidas por la autoridad judicial y bajo monitoreo mediante un dispositivo electrónico.

DETENCIÓN OCURRIÓ TRAS OPERATIVO EN COSTCO

Los hechos que derivaron en su detención ocurrieron el viernes 7 de agosto de 2026, cuando alrededor de las 19:00 horas se recibió un reporte al Sistema de Emergencias 911 sobre la presencia de personas armadas en el estacionamiento del establecimiento Costco Torreón, ubicado sobre la carretera Torreón-San Pedro.

A partir del reporte se desplegó un operativo coordinado en el que participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, Policía Estatal, Policía Municipal, Ejército Mexicano y Guardia Nacional.

En el lugar fueron detenidas 18 personas, entre ellas Ernesto “N”. De acuerdo con los datos del caso, durante la intervención también fueron asegurados vehículos y armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano.

Los detenidos fueron trasladados al Cereso de Torreón y quedaron a disposición de la autoridad correspondiente por su probable participación en delitos como violencia contra miembros de seguridad, amenazas, cohecho y usurpación de funciones.

Con la modificación de la medida cautelar, Ernesto “N” enfrentará en su domicilio las siguientes etapas del procedimiento judicial, mientras la autoridad continúa con las investigaciones complementarias.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Delincuencia
Presos
Armas de fuego

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La ayuda

La ayuda
La explosión destrozó los ventanales y parte de la fachada de Tortas Alex de Monterrey.

Explosión en Tortas Alex sacude plaza comercial en la colonia República de Saltillo
true

Refrenda Coahuila coordinación con Gobierno Federal: Manolo
true

POLITICÓN: Salpica al titular de la UIF Coahuila testimonio de ‘El Grande’ en nuevo libro de Anabel Hernández
Caso de perro arrastrado por una camioneta llega al Ministerio Público en Acuña, Coahuila.

Agresor de perro arrastrado en camioneta es identificado; la mascota es atendida de las heridas, en Acuña, Coahuila
Los Lobos de la UAdeC mostraron los uniformes que utilizarán durante la temporada 2026, como parte de la renovación del programa.

Así es la nueva imagen de Lobos de la UAdeC para la temporada 2026 de la ONEFA
Esto ha desatado algunas críticas debido a que la ley federal prohíbe la representación de un presidente vivo en monedas.

Sale a la venta moneda con el rostro de Trump
No es la primera vez que Trump impulsa el cambio de nombre de aguas que se extienden más allá de las fronteras de Estados Unidos.

Apple cambia el nombre del lago Ontario a ‘lago EEUU’ en mapas para usuarios estadounidenses