Ernesto ‘N’, empresario lagunero, seguirá su proceso en casa con brazalete electrónico

La defensa del empresario solicitó una audiencia de revisión, modificación o sustitución de medidas cautelares. Tras analizar los argumentos presentados, el juzgador determinó sustituir la prisión preventiva justificada por el resguardo domiciliario.

TORREÓN, COAH.- El empresario lagunero Ernesto “N”, conocido como “El Güino”, continuará su proceso judicial bajo resguardo domiciliario y con brazalete electrónico, luego de que un juez de Control modificara la medida cautelar que se le había impuesto tras su detención en Torreón .

De esta manera, Ernesto “N” salió del Centro Penitenciario Varonil de Torreón durante el fin de semana y deberá permanecer en su domicilio mientras continúa el proceso, sujeto a las condiciones establecidas por la autoridad judicial y bajo monitoreo mediante un dispositivo electrónico.

DETENCIÓN OCURRIÓ TRAS OPERATIVO EN COSTCO

Los hechos que derivaron en su detención ocurrieron el viernes 7 de agosto de 2026, cuando alrededor de las 19:00 horas se recibió un reporte al Sistema de Emergencias 911 sobre la presencia de personas armadas en el estacionamiento del establecimiento Costco Torreón, ubicado sobre la carretera Torreón-San Pedro.

A partir del reporte se desplegó un operativo coordinado en el que participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, Policía Estatal, Policía Municipal, Ejército Mexicano y Guardia Nacional.

En el lugar fueron detenidas 18 personas, entre ellas Ernesto “N”. De acuerdo con los datos del caso, durante la intervención también fueron asegurados vehículos y armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano.

Los detenidos fueron trasladados al Cereso de Torreón y quedaron a disposición de la autoridad correspondiente por su probable participación en delitos como violencia contra miembros de seguridad, amenazas, cohecho y usurpación de funciones.

Con la modificación de la medida cautelar, Ernesto “N” enfrentará en su domicilio las siguientes etapas del procedimiento judicial, mientras la autoridad continúa con las investigaciones complementarias.