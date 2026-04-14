Gala internacional en el Teatro Isauro Martínez de Música con causa por la educación en la Comarca Lagunera

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Torreón
/ 14 abril 2026
    Gala internacional en el Teatro Isauro Martínez de Música con causa por la educación en la Comarca Lagunera
    Recital reunirá talento internacional con causa social en emblemático recinto cultural. SANDRA GÓMEZ

Mario Rojas, Ángel Rodríguez y Yurie Takano se unen para recaudar fondos en favor de los 292 alumnos de la Hermandad Educativa del Colegio Americano de Torreón

TORREÓN, COAH.- El arte y la filantropía se darán la mano el próximo 16 de abril en el concierto “Noche de música para el alma”. Representantes de HECAT dieron a conocer este recital que busca asegurar la continuidad educativa de casi 300 estudiantes laguneros. La cita es a las 20:00 horas en el Teatro Isauro Martínez, donde se presentará un programa de talla mundial.

El tenor oriundo de Torreón, Mario Rojas regresa a su tierra tras consolidarse en escenarios de Europa y Norteamérica para apoyar a HECAT, una asociación civil que desde 2011 impulsa la igualdad de oportunidades mediante educación de alta calidad para quienes más lo necesitan. Lo acompañan el pianista Ángel Rodríguez y la soprano Yurie Takano, figura destacada de la Expo 2025 Osaka.

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La presidenta del Consejo, Lucía Martínez, enfatizó que la educación es la herramienta definitiva para abrir horizontes, mensaje respaldado por la consejera Laura Calleja, quien invitó a los laguneros a una velada de alto nivel artístico. Heriberto Cuevas, titular del HECAT, subrayó que lo recaudado permitirá mantener el acompañamiento académico y humano que define a la institución.

En la rueda de prensa, donde también estuvieron presentes padres de familia, los alumnos beneficiarios Luisa Cruz y Marco García expresaron que este respaldo alimenta su confianza para alcanzar sus metas profesionales.

$!Gala internacional en el Teatro Isauro Martínez de Música con causa por la educación en la Comarca Lagunera

El repertorio de la noche incluirá temas clásicos y contemporáneos de diversas culturas. Cabe destacar la participación de los artistas: Rojas es un entusiasta promotor de la causa, Rodríguez cuenta con una vasta trayectoria acompañando a las mejores voces líricas del mundo y Takano llega precedida por importantes premios internacionales en Italia.

Boletos disponibles:

⚫Planta Baja: $1,500.

⚫Primera Luneta: $1,000.

⚫Galería: $300.

Venta a través del WhatsApp (871) 243 4924 y en taquillas del teatro. Para mayor información, contactar a contacto@hecat.org.mx o al teléfono (871) 722 45 07.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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