Esclarece FGE en tiempo récord dos feminicidios en La Laguna: uno en Matamoros, otro en Torreón

Carlos Rangel Gómez, delegado de la Fiscalía en la región Laguna 1, señaló que en ambos casos se desplegaron de manera inmediata agentes de investigación, peritos y personal ministerial para reunir los elementos necesarios que permitieran identificar y detener a los probables responsables.

TORREÓN, COAH.- La Delegación Laguna I de la Fiscalía General del Estado de Coahuila informó este lunes sobre el esclarecimiento, en un corto periodo, de dos hechos violentos que causaron consternación entre la sociedad de la Comarca Lagunera: el presunto feminicidio de una menor de dos años, en Matamoros, y el asesinato de una joven de 28 años, en Torreón.

El primero de los casos corresponde a la muerte de Andrea, una niña de apenas dos años de edad, ocurrida en el municipio de Matamoros, Coahuila.

De acuerdo con las investigaciones, la menor fue llevada el jueves a las instalaciones de la Cruz Roja por su padrastro, quien inicialmente manifestó que presentaba fiebre. Sin embargo, durante la revisión, el personal médico detectó múltiples golpes y huellas de violencia en distintas partes de su cuerpo.

Los resultados de la necropsia confirmaron que la pequeña presentaba lesiones derivadas de violencia, por lo que la Fiscalía abrió la investigación bajo el protocolo de feminicidio.

El padrastro fue detenido como probable responsable y posteriormente vinculado a proceso. De ser encontrado culpable, podría alcanzar una pena de hasta 60 años de prisión, de acuerdo con lo informado por la autoridad.

CASO NORA, DE TORREÓN

El segundo hecho ocurrió durante la madrugada del domingo 26 de julio, cuando Nora Cecilia, de 28 años de edad, fue asesinada al interior de una vivienda ubicada en la colonia Benito Juárez, al suroriente de Torreón.

Por este caso fue detenido Julio César “N”, alias “El Yeti”, expareja sentimental de la víctima y señalado como probable responsable del feminicidio.

Las primeras investigaciones establecen que alrededor de la 01:00 horas el hombre interceptó a Nora Cecilia en la vía pública, en el cruce de las calles José María Morelos y Salvador Jalife.

Vecinos observaron una fuerte discusión durante la cual el individuo presuntamente comenzó a golpear a la joven. Posteriormente ingresaron al domicilio, donde se habría consumado el ataque mortal con un arma blanca.

La Fiscalía logró ubicar y detener al sospechoso, quien actualmente permanece internado en un hospital debido a lesiones que, según la investigación ministerial, no fueron provocadas por la víctima.

Rangel Gómez indicó que, de acuerdo con los datos recabados hasta ahora, el conflicto habría iniciado por desacuerdos de pareja que escalaron hasta convertirse en violencia física con consecuencias fatales.

El delegado explicó que ambos hechos ocurrieron principalmente dentro de domicilios particulares, circunstancia que dificulta una intervención preventiva de las autoridades antes de que se consumaran las agresiones.