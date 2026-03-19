Esperan a 40 mil asistentes en Vía crucis en el Cristo de las Noas en Torreón; vigilarán 500 policías

TORREÓN, COAH.- Autoridades municipales, estatales y representantes religiosos dieron a conocer los preparativos para la edición 2026 del tradicional Vía Crucis que se realizará el próximo 3 de abril en el Santuario del Cristo de las Noas, uno de los eventos más emblemáticos de la región. Durante la rueda de prensa, Ariel Martínez Mendoza, jefe del Gabinete Municipal en Torreón, informó que se prevé la asistencia de alrededor de 40 mil personas únicamente el día del evento, por lo que se han llevado a cabo reuniones de coordinación entre dependencias de los 3 órdenes de gobierno y la Iglesia, con el objetivo de garantizar la seguridad y el orden.

Detalló que el operativo contará con la participación de más de 500 elementos de distintas corporaciones, incluyendo Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, así como Protección Civil y Bomberos, además de un Centro de Comando Móvil que permitirá atender cualquier eventualidad. Asimismo, se contará con el respaldo de voluntarios de Cruz Roja, Protección Civil y la Patrulla Juvenil, quienes apoyarán con ambulancias y unidades de rescate para la atención de los asistentes. El funcionario destacó que diversas dependencias municipales han realizado trabajos previos de mejora en la zona, como limpieza, mantenimiento, bacheo, señalización y acciones de promoción turística, con el fin de brindar espacios adecuados a los visitantes. MODIFICAN RECORRIDO Por su parte, el rector del centro cultural y religioso, Víctor Manuel Gómez, comentó que el tradicional Vía crucis del Santuario del Cristo de las Noas presenta cambios, tanto en su recorrido como en su organización, rompiendo con la dinámica de años anteriores. Estos ajustes suponen un cambio en la vivencia de la festividad en La Laguna: la celebración será más compacta y organizada, pero diferente al recorrido largo que durante años partía desde la base del cerro. Por primera vez, el Santuario ofrecerá además un programa integral de Semana Santa, ampliando las actividades para los fieles desde el Domingo de Ramos. Asi también, Jorge Luis Juárez Llanas, director de Protección Civil y Bomberos, informó que se instalarán seis puntos de hidratación a lo largo del trayecto hacia el santuario, además de contar con personal médico y paramédico para atender cualquier emergencia.

Recomendó a quienes padecen enfermedades como diabetes tomar precauciones, alimentarse previamente y considerar el esfuerzo físico que implica el ascenso. Añadió que habrá vigilancia permanente en accesos, escalinatas y veredas del cerro para proteger a los asistentes. También indicó que, en coordinación con Plazas y Mercados, se supervisarán las instalaciones de gas de los comerciantes para evitar riesgos. RECOMENDACIONES Entre las recomendaciones generales, exhortó a la población a usar ropa cómoda, calzado adecuado, bloqueador solar y protección contra el sol, además de mantener especial cuidado con niños y adultos mayores.

En su intervención, Martha Moncado, encargada del despacho de la Secretaría de Turismo y Pueblos Mágicos del Estado, destacó que el Vía crucis en Torreón es uno de los más representativos del norte del País, al ser una expresión de fe y tradición que fortalece la identidad cultural. Subrayó además el impacto económico positivo que genera este evento en sectores como el comercio, la gastronomía y la hotelería, beneficiando a numerosas familias de la región. Al evento también asistieron Martha Alicia Faz Dávila, directora de Tránsito y Vialidad; Guillermo Martínez, director de Turismo Municipal; autoridades municipales y estatales vinculadas a áreas de seguridad, turismo y organización del evento.

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