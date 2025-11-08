‘Esteriliza y adopta’: Torreón impulsa jornada de cuidado animal este domingo

Torreón
/ 8 noviembre 2025
    ‘Esteriliza y adopta’: Torreón impulsa jornada de cuidado animal este domingo
    Veterinarios y voluntarios participarán en la jornada programada para este 9 de noviembre. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

La jornada forma parte de las acciones de bienestar animal impulsadas por el municipio

TORREÓN, COAH.- Este domingo 9 de noviembre, el Centro de Control Canino de Torreón realizará una jornada de esterilización dirigida a perros y gatos, con el propósito de fomentar la tenencia responsable y controlar la población animal en la ciudad.

La campaña se llevará a cabo a partir de las 9:30 de la mañana en las instalaciones de la dependencia, ubicadas en Agustín Espinoza 137, carretera Santa Fe. El servicio se ofrecerá por orden de llegada, por lo que se exhorta a los interesados a acudir puntualmente.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón: reforestan plaza en Jacarandas con apoyo del Centro de Justicia Municipal

De acuerdo con el director de Salud Pública Municipal, José Manuel Riveroll Duarte, el costo será accesible: 250 pesos para perros y 150 pesos para gatos, con el fin de que más familias puedan aprovechar el servicio.

Los propietarios deberán presentar copia de su credencial de elector (INE) y cumplir con las condiciones necesarias para la cirugía: las mascotas deben tener entre cuatro meses y ocho años de edad, estar en buen estado de salud, sin garrapatas, y no encontrarse en celo ni en gestación.

Además, deberán acudir con ayuno de 12 horas y una manta o cobija para mantenerlas abrigadas durante la recuperación.

Paralelamente, el Centro de Control Canino invita a la ciudadanía a donar cobijas, croquetas o platos, artículos que serán destinados a los animales que esperan adopción en el albergue municipal.

Esta campaña forma parte del compromiso de la administración del alcalde Román Alberto Cepeda González por promover el respeto, cuidado y protección de los animales en Torreón.

Temas


Esterilización
Mascotas

Localizaciones


Torreón

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El nuevo C2 municipal opera con más de 400 cámaras conectadas al sistema estatal.

Transporte gratuito, vigilancia moderna y clínicas sociales, dibujan nuevo rostro de Ramos Arizpe
Autoridades municipales realizan reuniones vecinales en distintos sectores de Saltillo para atender inquietudes sobre seguridad.

Con 123 mil personas en red de WhatsApp, Saltillo consolida la mayor red ciudadana del país

Brigadas de salud realizan fumigación en colonias con mayor presencia del mosquito transmisor.

Aumentan a 155 los casos de dengue en la Región Centro de Coahuila en lo que va del año
El investigador Eduardo Lara Reimers, explicó la importancia de espacios seguros y educación para un consumo responsable.

Educar, regular y abrir espacios: el reto de Coahuila frente al consumo de cannabis
Técnicos del Simas Torreón trabajaron de forma ininterrumpida para concluir antes de lo previsto la reparación del pozo 7R.

Reanuda operación la bomba 7R en Torreón tras varios días de reparaciones

A pesar de las reformas, pocas denuncias por maltrato animal llegan a sentencia.

Coahuila, entre los ladridos del amor y los gritos del maltrato
Un avión desciende para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles | FOTO: EFE

Esta es la lista de aeropuertos en EU, afectados por la reducción del tráfico aéreo

Paz y justicia

Paz y justicia