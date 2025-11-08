‘Esteriliza y adopta’: Torreón impulsa jornada de cuidado animal este domingo

TORREÓN, COAH.- Este domingo 9 de noviembre, el Centro de Control Canino de Torreón realizará una jornada de esterilización dirigida a perros y gatos, con el propósito de fomentar la tenencia responsable y controlar la población animal en la ciudad.

La campaña se llevará a cabo a partir de las 9:30 de la mañana en las instalaciones de la dependencia, ubicadas en Agustín Espinoza 137, carretera Santa Fe. El servicio se ofrecerá por orden de llegada, por lo que se exhorta a los interesados a acudir puntualmente.

De acuerdo con el director de Salud Pública Municipal, José Manuel Riveroll Duarte, el costo será accesible: 250 pesos para perros y 150 pesos para gatos, con el fin de que más familias puedan aprovechar el servicio.

Los propietarios deberán presentar copia de su credencial de elector (INE) y cumplir con las condiciones necesarias para la cirugía: las mascotas deben tener entre cuatro meses y ocho años de edad, estar en buen estado de salud, sin garrapatas, y no encontrarse en celo ni en gestación.

Además, deberán acudir con ayuno de 12 horas y una manta o cobija para mantenerlas abrigadas durante la recuperación.

Paralelamente, el Centro de Control Canino invita a la ciudadanía a donar cobijas, croquetas o platos, artículos que serán destinados a los animales que esperan adopción en el albergue municipal.

Esta campaña forma parte del compromiso de la administración del alcalde Román Alberto Cepeda González por promover el respeto, cuidado y protección de los animales en Torreón.