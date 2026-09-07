Exhorta Canacintra Torreón a adoptar tecnología para proteger centros de trabajo en la región

El dirigente de Canacintra Torreón, Pablo García Chacón, subrayó que la digitalización resulta clave no solo para detonar la productividad y competitividad corporativa, sino también para salvaguardar a los colaboradores y prevenir cualquier eventualidad con anticipación.

TORREÓN, COAH.- En el marco del Séptimo Congreso Nacional de Seguridad Industrial, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) Torreón invitó al empresariado lagunero a sumarse a la conferencia magistral “Transformación Digital y Cultura Preventiva”, centrada en la aplicación de tecnologías avanzadas para blindar la integridad en las empresas.

Puntualizó que las compañías afrontan hoy el reto de fusionar herramientas digitales en sus dinámicas operativas y administrativas, haciendo prioritario identificar el aprovechamiento óptimo de estos recursos sin descuidar las normativas vigentes en seguridad industrial.

García Chacón explicó que la meta es que los directivos adopten casos de éxito y estrategias para fusionar la tecnología con una auténtica cultura preventiva, logrando que la innovación impulse tanto la eficiencia como la seguridad laboral y la disminución de riesgos.

Esta ponencia estelar correrá a cargo de Ramón del Valle Coppel, director de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Sustentabilidad de Siemens de México, quien expondrá de qué forma la evolución digital funge como recurso estratégico para detectar peligros, afinar procesos y mejorar decisiones preventivas.

Para el organismo industrial, la capacitación continua es indispensable ante un ecosistema fabril que demanda alta productividad, automatización y flexibilidad, sumado a exigencias rigurosas de salud ocupacional, sustentabilidad y seguridad.

El gremio empresarial pretende que estos espacios acerquen a los productores laguneros con expertos de talla nacional, promoviendo la conciencia sobre el valor de destinar recursos a la innovación y formación dentro de una estrategia integral.

La cita para la conferencia “Transformación Digital y Cultura Preventiva” será el próximo 15 de octubre en las instalaciones de TecMilenio Campus Laguna, formando parte de la agenda del Séptimo Congreso Nacional de Seguridad Industrial, orientado a directores, ejecutivos, expertos en seguridad y líderes del sector.