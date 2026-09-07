Exhorta Canacintra Torreón a adoptar tecnología para proteger centros de trabajo en la región

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    Exhorta Canacintra Torreón a adoptar tecnología para proteger centros de trabajo en la región
    El encuentro reunirá a directivos, especialistas y líderes del sector industrial en Torreón. SANDRA GÓMEZ

Canacintra Torreón promoverá la capacitación empresarial en tecnología y prevención durante el Séptimo Congreso Nacional de Seguridad Industrial

TORREÓN, COAH.- En el marco del Séptimo Congreso Nacional de Seguridad Industrial, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) Torreón invitó al empresariado lagunero a sumarse a la conferencia magistral “Transformación Digital y Cultura Preventiva”, centrada en la aplicación de tecnologías avanzadas para blindar la integridad en las empresas.

El dirigente de Canacintra Torreón, Pablo García Chacón, subrayó que la digitalización resulta clave no solo para detonar la productividad y competitividad corporativa, sino también para salvaguardar a los colaboradores y prevenir cualquier eventualidad con anticipación.

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Puntualizó que las compañías afrontan hoy el reto de fusionar herramientas digitales en sus dinámicas operativas y administrativas, haciendo prioritario identificar el aprovechamiento óptimo de estos recursos sin descuidar las normativas vigentes en seguridad industrial.

García Chacón explicó que la meta es que los directivos adopten casos de éxito y estrategias para fusionar la tecnología con una auténtica cultura preventiva, logrando que la innovación impulse tanto la eficiencia como la seguridad laboral y la disminución de riesgos.

Esta ponencia estelar correrá a cargo de Ramón del Valle Coppel, director de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Sustentabilidad de Siemens de México, quien expondrá de qué forma la evolución digital funge como recurso estratégico para detectar peligros, afinar procesos y mejorar decisiones preventivas.

Para el organismo industrial, la capacitación continua es indispensable ante un ecosistema fabril que demanda alta productividad, automatización y flexibilidad, sumado a exigencias rigurosas de salud ocupacional, sustentabilidad y seguridad.

El gremio empresarial pretende que estos espacios acerquen a los productores laguneros con expertos de talla nacional, promoviendo la conciencia sobre el valor de destinar recursos a la innovación y formación dentro de una estrategia integral.

La cita para la conferencia “Transformación Digital y Cultura Preventiva” será el próximo 15 de octubre en las instalaciones de TecMilenio Campus Laguna, formando parte de la agenda del Séptimo Congreso Nacional de Seguridad Industrial, orientado a directores, ejecutivos, expertos en seguridad y líderes del sector.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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