Exige diputada freno a apagones: 300 mil fallas eléctricas golpean a Coahuila y La Laguna, afirma

TORREÓN, COAH.- La diputada federal Verónica Martínez lanzó un enérgico llamado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para poner fin a la crisis de apagones que afecta a miles de familias y negocios en Coahuila y la región Lagunera.

Durante la comparecencia de la directora general de la CFE, Emilia Calleja, ante la Cámara de Diputados, la legisladora priista denunció que entre 2020 y 2025 se han registrado cerca de 300 mil interrupciones del servicio eléctrico en la entidad, de las cuales 36 mil corresponden solo al presente año.

Martínez García advirtió que el problema ha trascendido el ámbito doméstico, ya que los constantes cortes de energía impactan directamente al comercio, la industria y el suministro de agua potable, pues los apagones provocan la desconexión de pozos y dejan a la población sin luz ni agua durante horas.

La diputada señaló que la infraestructura eléctrica se encuentra rebasada, con líneas, transformadores y subestaciones obsoletos. Exigió a la CFE inversiones inmediatas y transparentes, así como la reparación de los daños ocasionados a hogares y negocios.

Además, solicitó que la empresa pública detalle las obras, plazos y montos destinados específicamente a Coahuila y La Laguna. También pidió la reclasificación de la tarifa eléctrica para la región y la extensión del subsidio de verano hasta noviembre, ante las altas temperaturas que persisten en la entidad.

“Los apagones no solo afectan la comodidad de los hogares, sino la economía y la calidad de vida de miles de laguneros. Es urgente que la CFE asuma su responsabilidad”, subrayó Martínez García.