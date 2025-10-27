Exige diputada freno a apagones: 300 mil fallas eléctricas golpean a Coahuila y La Laguna, afirma

Torreón
/ 27 octubre 2025
    Exige diputada freno a apagones: 300 mil fallas eléctricas golpean a Coahuila y La Laguna, afirma
    La diputada Verónica Martínez demandó transparencia en las obras y recursos que CFE destina a Coahuila. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Verónica Martínez pidió a la CFE invertir de inmediato en infraestructura y reparar los daños causados por la inestabilidad del servicio

TORREÓN, COAH.- La diputada federal Verónica Martínez lanzó un enérgico llamado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para poner fin a la crisis de apagones que afecta a miles de familias y negocios en Coahuila y la región Lagunera.

Durante la comparecencia de la directora general de la CFE, Emilia Calleja, ante la Cámara de Diputados, la legisladora priista denunció que entre 2020 y 2025 se han registrado cerca de 300 mil interrupciones del servicio eléctrico en la entidad, de las cuales 36 mil corresponden solo al presente año.

TE PUEDE INTERESAR: Frontera: Llegan a venerar a San Judas Tadeo, caminando, trotando o de rodillas

Martínez García advirtió que el problema ha trascendido el ámbito doméstico, ya que los constantes cortes de energía impactan directamente al comercio, la industria y el suministro de agua potable, pues los apagones provocan la desconexión de pozos y dejan a la población sin luz ni agua durante horas.

La diputada señaló que la infraestructura eléctrica se encuentra rebasada, con líneas, transformadores y subestaciones obsoletos. Exigió a la CFE inversiones inmediatas y transparentes, así como la reparación de los daños ocasionados a hogares y negocios.

Además, solicitó que la empresa pública detalle las obras, plazos y montos destinados específicamente a Coahuila y La Laguna. También pidió la reclasificación de la tarifa eléctrica para la región y la extensión del subsidio de verano hasta noviembre, ante las altas temperaturas que persisten en la entidad.

“Los apagones no solo afectan la comodidad de los hogares, sino la economía y la calidad de vida de miles de laguneros. Es urgente que la CFE asuma su responsabilidad”, subrayó Martínez García.

Temas


Apagones
Diputados Federales

Localizaciones


Torreón

Organizaciones


CFE

true

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El programa ‘Aquí Andamos’ realizó limpieza profunda del lecho y cuerpo de agua, además de pintura y cuidado de áreas verdes.

Saltillo: Concluyen trabajos de rehabilitación integral en el lago de la Alameda Zaragoza
La mayor parte del Estado reporta algún nivel de sequía superando a los registros del año pasado.

Coahuila es segundo lugar en territorio afectado por la sequía, a pesar de las lluvias
La diputada Verónica Martínez demandó transparencia en las obras y recursos que CFE destina a Coahuila.

Exige diputada freno a apagones: 300 mil fallas eléctricas golpean a Coahuila y La Laguna, afirma
El instituto también atiende el rezago educativo, con 80 mil adultos que no concluyeron la primaria y 350 mil que no terminaron la secundaria, implementando convenios con universidades, municipios y cámaras empresariales para brindar asesorías personalizadas.

Coahuila registra 1.2% de analfabetismo; 31 mil personas no saben leer ni escribir
Cámara de Diputados: Alegría y tristeza

Cámara de Diputados: Alegría y tristeza
Los proyectos de construcción residencial en Saltillo, incluidos desarrollos verticales y parques ligeros, podrían acelerarse gracias a tasas de crédito más bajas y mayor claridad en la regulación.

Saltillo, entre las ciudades que podrían acelerar proyectos de vivienda y parques ligeros
true

Coahuila: Contaminación del aire, un problema de salud pública
true

Se puede decir... Que abunda la ‘extorsión’