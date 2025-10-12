Atiende CJM hasta 14 conflictos vecinales por semana mediante mediación en Torreón

TORREÓN, COAH.- El Centro de Justicia Municipal (CJM) de Torreón continúa consolidándose como un espacio clave para la resolución de conflictos entre vecinos, con la mediación como herramienta principal para evitar que disputas cotidianas escalen a instancias judiciales. Entre 7 y 14 denuncias son atendidas semanalmente, informó la directora del área, Martha Esther Rodríguez Romero.

Según la funcionaria, la mediación busca garantizar la armonía en los sectores habitacionales, promoviendo acuerdos prácticos y pacíficos que fortalezcan el tejido social. Cada caso puede incluir hasta tres intentos de conciliación, tras los cuales, si alguna de las partes incumple lo pactado, el conflicto se canaliza a los juzgados correspondientes.

Entre las problemáticas más frecuentes se encuentran: insultos y desacuerdos entre vecinos, ruido excesivo, acumulación de basura, obstrucción de banquetas, fugas de agua, contrabardas, invasión de estacionamiento, árboles que afectan a terceros y conflictos relacionados con mascotas. La intervención temprana busca evitar confrontaciones mayores y fomentar la convivencia comunitaria.