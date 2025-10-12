Atiende CJM hasta 14 conflictos vecinales por semana mediante mediación en Torreón
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El Centro de Justicia Municipal impulsa la convivencia pacífica al resolver disputas comunitarias mediante acuerdos prácticos y confidenciales
TORREÓN, COAH.- El Centro de Justicia Municipal (CJM) de Torreón continúa consolidándose como un espacio clave para la resolución de conflictos entre vecinos, con la mediación como herramienta principal para evitar que disputas cotidianas escalen a instancias judiciales. Entre 7 y 14 denuncias son atendidas semanalmente, informó la directora del área, Martha Esther Rodríguez Romero.
Según la funcionaria, la mediación busca garantizar la armonía en los sectores habitacionales, promoviendo acuerdos prácticos y pacíficos que fortalezcan el tejido social. Cada caso puede incluir hasta tres intentos de conciliación, tras los cuales, si alguna de las partes incumple lo pactado, el conflicto se canaliza a los juzgados correspondientes.
TE PUEDE INTERESAR: Plantan 490 árboles en Torreón para mejorar áreas verdes estratégicas
Entre las problemáticas más frecuentes se encuentran: insultos y desacuerdos entre vecinos, ruido excesivo, acumulación de basura, obstrucción de banquetas, fugas de agua, contrabardas, invasión de estacionamiento, árboles que afectan a terceros y conflictos relacionados con mascotas. La intervención temprana busca evitar confrontaciones mayores y fomentar la convivencia comunitaria.
Rodríguez Romero destacó que la mediación es voluntaria, confidencial y cuenta con validez legal, siendo conducida por personal certificado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Esta modalidad forma parte del Sistema Homologado de Justicia Cívica, implementado en administraciones recientes para brindar soluciones ágiles y formales a la ciudadanía.
Para iniciar el proceso, los interesados deben acudir al Centro de Justicia Municipal, ubicado en la calle Juan E. García 1117, y registrar su caso en el área de Mediación, donde se firma un acuerdo entre las partes involucradas. También se puede solicitar información y orientación al número telefónico 871 716 5694.
La mediación se consolida así como un mecanismo que no solo resuelve conflictos puntuales, sino que busca prevenir el deterioro de la convivencia en los vecindarios, promoviendo la cooperación y el respeto entre los habitantes de Torreón.