Atiende CJM hasta 14 conflictos vecinales por semana mediante mediación en Torreón

Torreón
/ 12 octubre 2025
    Atiende CJM hasta 14 conflictos vecinales por semana mediante mediación en Torreón
    Mediadores ayudan a vecinos a alcanzar acuerdos prácticos y pacíficos. FOTO: CORTESÍA

El Centro de Justicia Municipal impulsa la convivencia pacífica al resolver disputas comunitarias mediante acuerdos prácticos y confidenciales

TORREÓN, COAH.- El Centro de Justicia Municipal (CJM) de Torreón continúa consolidándose como un espacio clave para la resolución de conflictos entre vecinos, con la mediación como herramienta principal para evitar que disputas cotidianas escalen a instancias judiciales. Entre 7 y 14 denuncias son atendidas semanalmente, informó la directora del área, Martha Esther Rodríguez Romero.

Según la funcionaria, la mediación busca garantizar la armonía en los sectores habitacionales, promoviendo acuerdos prácticos y pacíficos que fortalezcan el tejido social. Cada caso puede incluir hasta tres intentos de conciliación, tras los cuales, si alguna de las partes incumple lo pactado, el conflicto se canaliza a los juzgados correspondientes.

TE PUEDE INTERESAR: Plantan 490 árboles en Torreón para mejorar áreas verdes estratégicas

Entre las problemáticas más frecuentes se encuentran: insultos y desacuerdos entre vecinos, ruido excesivo, acumulación de basura, obstrucción de banquetas, fugas de agua, contrabardas, invasión de estacionamiento, árboles que afectan a terceros y conflictos relacionados con mascotas. La intervención temprana busca evitar confrontaciones mayores y fomentar la convivencia comunitaria.

$!Personal del CJM atiende conflictos vecinales de forma voluntaria y legal.
Personal del CJM atiende conflictos vecinales de forma voluntaria y legal. FOTO: CORTESÍA

Rodríguez Romero destacó que la mediación es voluntaria, confidencial y cuenta con validez legal, siendo conducida por personal certificado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Esta modalidad forma parte del Sistema Homologado de Justicia Cívica, implementado en administraciones recientes para brindar soluciones ágiles y formales a la ciudadanía.

Para iniciar el proceso, los interesados deben acudir al Centro de Justicia Municipal, ubicado en la calle Juan E. García 1117, y registrar su caso en el área de Mediación, donde se firma un acuerdo entre las partes involucradas. También se puede solicitar información y orientación al número telefónico 871 716 5694.

La mediación se consolida así como un mecanismo que no solo resuelve conflictos puntuales, sino que busca prevenir el deterioro de la convivencia en los vecindarios, promoviendo la cooperación y el respeto entre los habitantes de Torreón.

Temas


Conflictos
Seguridad
Reporte vecinal

Localizaciones


Torreón

true

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El altar monumental “Homenaje a nuestros fieles difuntos” se inaugurará el 30 de octubre en Santa Anita, con la participación de vecinas, vecinos y universidades.

¿Estás listo? Saltillo se prepara para el Festival Ánimas del Desierto 2025 con más de 70 actividades culturales
El Laboratorio de Biotecnología y Biología Molecular de la universidad impartirá herramientas bioinformáticas para el análisis de secuencias biológicas.

Impartirá la UAAAN curso sobre los fundamentos de bioinformática y genómica computacional
Coahuila: ‘el gobierno jamás hace reparación integral del daño’, afirman familiares de desaparecidos

Coahuila: ‘el gobierno jamás hace reparación integral del daño’, afirman familiares de desaparecidos
Con este respaldo, se impulsa el acceso al derecho a una vivienda adecuada, segura y confortable.

Coahuila: Ubica el módulo del Conavi dónde podrás registrarte al programa de Vivienda para el Bienestar
Época de sustos

Época de sustos
Coahuila: Labor de FUUNDEC es equiparable a Madres de Plaza de Mayo en Argentina: especialista italiano

Coahuila: Labor de FUUNDEC es equiparable a Madres de Plaza de Mayo en Argentina: especialista italiano
true

Fernández Noroña: Sin fuero, ahí viene el fuego
true

Los ladrones neófitos de las joyas del Louvre