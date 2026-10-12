Exposición fotográfica en Torreón muestra 60 años de labor del Ejército en apoyo a la población

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    Exposición fotográfica en Torreón muestra 60 años de labor del Ejército en apoyo a la población
    Autoridades civiles y militares inauguraron la muestra conmemorativa por los 60 años del Plan DN-III-E, que documenta la respuesta del Ejército ante desastres naturales y emergencias. SANDRA GÓMEZ

El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís y el comandante de la XI Región Militar, Fernando Colchado Gómez, inauguraron en el Bosque Venustiano Carranza la muestra conmemorativa del Plan DN-III-E

TORREÓN, COAH.- Seis décadas de intervenciones militares para proteger vidas y auxiliar a comunidades afectadas por desastres naturales y situaciones de emergencia quedaron plasmadas en una exposición fotográfica inaugurada este lunes en el Bosque Venustiano Carranza de Torreón, como parte de las actividades conmemorativas por el 60 aniversario del Plan DN-III-E.

La apertura de la muestra estuvo encabezada por el alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, y el general de División de Estado Mayor, Fernando Colchado Gómez, comandante de la XI Región Militar, quienes realizaron un recorrido por las imágenes que documentan distintas acciones de apoyo a la población civil.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/suman-213-detenidos-en-una-semana-en-torreon-miguel-riquelme-refuerza-operativos-de-seguridad-IO24088426

A través de las fotografías se recuperan momentos de la participación de las fuerzas armadas en labores de rescate, protección y asistencia humanitaria, así como el trabajo desarrollado por elementos militares durante contingencias que han puesto en riesgo la seguridad de miles de familias.

Durante la inauguración, Riquelme Solís destacó que el material fotográfico permite dimensionar la importancia de un programa que, durante 60 años, ha movilizado a mujeres y hombres del Ejército para responder ante situaciones de adversidad.

El Presidente Municipal señaló que, más allá de las operaciones de emergencia, las imágenes reflejan el compromiso de quienes han intervenido en circunstancias difíciles para brindar protección, acompañamiento y esperanza a las personas afectadas.

“Esta exposición es un reconocimiento a esa vocación de servicio, y un homenaje a su entrega y compromiso para con la nación”, expresó.

$!La exposición busca reconocer la labor de mujeres y hombres del Ejército que, durante seis décadas, han brindado apoyo a familias mexicanas en situaciones de riesgo.
La exposición busca reconocer la labor de mujeres y hombres del Ejército que, durante seis décadas, han brindado apoyo a familias mexicanas en situaciones de riesgo. CORTESÍA

Asimismo, sostuvo que el Plan DN-III-E constituye una de las principales expresiones de solidaridad de las Fuerzas Armadas, al traducir su preparación y capacidad operativa en acciones concretas para salvaguardar la integridad de la población.

Acompañado por autoridades civiles y militares, el Alcalde recorrió los espacios de la exposición y convocó a los habitantes de Torreón a conocer esta muestra, que reúne testimonios visuales de seis décadas de participación del Ejército en situaciones de emergencia.

Riquelme Solís consideró que este tipo de actividades también permiten reconocer el esfuerzo de quienes han contribuido a enfrentar contingencias y fortalecer la capacidad de respuesta ante los desastres.

$!Las imágenes exhibidas en Torreón muestran la participación de elementos militares en acciones de protección, auxilio y asistencia humanitaria a comunidades afectadas por contingencias.
Las imágenes exhibidas en Torreón muestran la participación de elementos militares en acciones de protección, auxilio y asistencia humanitaria a comunidades afectadas por contingencias. CORTESÍA

Al concluir, destacó que la coordinación y la solidaridad resultan fundamentales para superar las situaciones de mayor dificultad, al señalar que las emergencias también ponen de manifiesto la importancia de trabajar conjuntamente para proteger a las familias mexicanas.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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