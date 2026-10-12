Exposición fotográfica en Torreón muestra 60 años de labor del Ejército en apoyo a la población

TORREÓN, COAH.- Seis décadas de intervenciones militares para proteger vidas y auxiliar a comunidades afectadas por desastres naturales y situaciones de emergencia quedaron plasmadas en una exposición fotográfica inaugurada este lunes en el Bosque Venustiano Carranza de Torreón, como parte de las actividades conmemorativas por el 60 aniversario del Plan DN-III-E. La apertura de la muestra estuvo encabezada por el alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, y el general de División de Estado Mayor, Fernando Colchado Gómez, comandante de la XI Región Militar, quienes realizaron un recorrido por las imágenes que documentan distintas acciones de apoyo a la población civil.

A través de las fotografías se recuperan momentos de la participación de las fuerzas armadas en labores de rescate, protección y asistencia humanitaria, así como el trabajo desarrollado por elementos militares durante contingencias que han puesto en riesgo la seguridad de miles de familias. Durante la inauguración, Riquelme Solís destacó que el material fotográfico permite dimensionar la importancia de un programa que, durante 60 años, ha movilizado a mujeres y hombres del Ejército para responder ante situaciones de adversidad. El Presidente Municipal señaló que, más allá de las operaciones de emergencia, las imágenes reflejan el compromiso de quienes han intervenido en circunstancias difíciles para brindar protección, acompañamiento y esperanza a las personas afectadas. “Esta exposición es un reconocimiento a esa vocación de servicio, y un homenaje a su entrega y compromiso para con la nación”, expresó.

Asimismo, sostuvo que el Plan DN-III-E constituye una de las principales expresiones de solidaridad de las Fuerzas Armadas, al traducir su preparación y capacidad operativa en acciones concretas para salvaguardar la integridad de la población. Acompañado por autoridades civiles y militares, el Alcalde recorrió los espacios de la exposición y convocó a los habitantes de Torreón a conocer esta muestra, que reúne testimonios visuales de seis décadas de participación del Ejército en situaciones de emergencia. Riquelme Solís consideró que este tipo de actividades también permiten reconocer el esfuerzo de quienes han contribuido a enfrentar contingencias y fortalecer la capacidad de respuesta ante los desastres.

Al concluir, destacó que la coordinación y la solidaridad resultan fundamentales para superar las situaciones de mayor dificultad, al señalar que las emergencias también ponen de manifiesto la importancia de trabajar conjuntamente para proteger a las familias mexicanas.