Facilita Ayuntamiento de Torreón expedición de cartas de residencia

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    Facilita Ayuntamiento de Torreón expedición de cartas de residencia
    El Ayuntamiento de Torreón mantiene disponible el trámite de carta de residencia para la ciudadanía. ARCHIVO

El documento es fundamental para gestiones oficiales y se tramita directamente en la Secretaría del Ayuntamiento tras cumplir con los requisitos correspondientes

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de brindar certeza jurídica a la ciudadanía y simplificar sus gestiones oficiales, el Gobierno Municipal de Torreón mantiene activo el proceso para la obtención de la carta de residencia, constancia que avala legalmente el domicilio de un habitante dentro del municipio.

La expedición de esta constancia resulta indispensable de manera frecuente para la realización de trámites ante dependencias de Gobierno, planteles educativos, contrataciones laborales, acceso a programas sociales y diversos registros administrativos donde se exige validar el domicilio actual del solicitante.

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Quienes requieran tramitarla deben integrar un expediente con identificación oficial vigente con fotografía, acta de nacimiento, comprobante de domicilio reciente, CURP actualizada, dos fotografías tamaño credencial y el comprobante de pago de derechos.

El expediente completo debe ser entregado en la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Presidencia Municipal para formalizar la solicitud.

En la siguiente fase del procedimiento, el interesado tiene que acudir en compañía de dos testigos para cumplimentar la testimonial requerida por la autoridad.

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Tras validar dicho testimonio, el usuario efectúa el pago en las cajas de la Presidencia Municipal para concluir el proceso y recibir el documento oficial.

Autoridades de la Secretaría del Ayuntamiento instan a la población que necesite comprobar su domicilio a acudir a las instalaciones municipales, donde personal capacitado ofrece asesoría sobre los requisitos para garantizar una atención ágil y ordenada.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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