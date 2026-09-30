Fallas eléctricas paran nueve bombas y afectan abasto en Torreón

TORREÓN, COAH.- Como consecuencia de las recientes precipitaciones pluviales registradas en la región, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón reportó la afectación temporal en el funcionamiento de diversos equipos de bombeo a causa de interrupciones en el suministro eléctrico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Ante esta situación, el organismo operador detalló que los equipos correspondientes a las bombas identificadas como Ferropuerto, Peñoles, 7, 6, 33, 70, Ferropuerto 2, 12 y 22 continúan detenidos. Esto impacta de manera directa en el servicio de colonias como Ex Hacienda La Perla, Santa Sofía, Los Monasterios, Lucio Blanco, Jardines de California, Ampliación La Rosita, Residencial Campestre, Torreón Residencial, FOVISSSTE, División del Norte, Rincón La Merced, Los Profesionistas, Mayrán, Residencial del Norte, Centro Poniente, Centro Oriente, Zona Industrial, San Joaquín, Durangueña, San Isidro y el sector Ferropuerto.

En contraste, Simas confirmó que brigadas y personal técnico lograron reactivar el funcionamiento de las bombas 4, 34, 29, 85, 23, 91, 30, 46, 21, 18, 87, 17, 20, 75 y 88. Gracias a estas labores, el abastecimiento de agua potable se ha normalizado en sectores como El Fresno, Quintas San Isidro, Ampliación Los Ángeles, Nueva Los Ángeles, Villa Jacarandas, Ampliación Margaritas, Alamedas, Palmas San Isidro, El Tajito, El Roble, San Isidro, Residencial Galerías, Cumbres, Sector Alianza, Compresora, Nueva Aurora, Zaragoza Sur, Las Estrellas, Valle La Rosita, Abastos, Santa María, Bocanegra, Estrella, Navarro, Residencial Senderos, Sendas del Bosque y Ampliación Senderos. Por su parte, el gerente general del organismo, Xavier Alain Herrera Arroyo, indicó que Simas mantiene una supervisión continua en cárcamos y sistemas de extracción para reaccionar de forma inmediata ante cualquier eventualidad provocada por el clima.

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Asimismo, el titular de la paramunicipal señaló que se encuentran a la espera de que la CFE concluya las labores para reanudar el flujo eléctrico en los puntos pendientes, lo que permitirá poner en marcha las bombas que aún continúan inactivas. Simas Torreón agradeció la comprensión de la ciudadanía ante los inconvenientes generados por las lluvias y reiteró que seguirá monitoreando el restablecimiento total del servicio.