Fallece menor de 17 años al impactar contra alambre de púas en Torreón

La contingencia movilizó a las corporaciones de rescate durante los primeros minutos de este lunes 10 de agosto, aproximadamente a las 00:30 horas, a la altura de la carretera a Mieleras.

TORREÓN, COAH.- Un trágico accidente vehicular dejó como saldo un adolescente de 17 años sin vida y otro de 16 herido, luego de que la motocicleta en la que viajaban derrapara e impactara contra un cerco de alambre de púas en el municipio de Torreón .

Reportes oficiales indican que la víctima mortal, identificada como Uriel, transitaba por dicha arteria junto con su acompañante cuando perdió el control del manubrio. La maniobra provocó que ambos salieran proyectados hacia un costado del camino, terminando sobre el tendido de púas próximo a la intersección con la calle Agroindustrias.

El conductor sufrió una severa lesión que le ocasionó un sangrado profuso, lo que derivó en su deceso casi de forma inmediata. Elementos de la Cruz Roja arribaron al sitio únicamente para certificar que el joven ya no contaba con signos vitales.

Por su parte, el copiloto de 16 años resultó con escoriaciones leves que no comprometen su integridad física, recibiendo las primeras atenciones en la misma escena del siniestro.

Agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, Delegación Laguna I, acudieron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes y establecer el peritaje definitivo sobre las causas del percance.

A raíz de este hecho, la Dirección de Tránsito y Vialidad dio a conocer que la cifra de decesos por percances de tráfico en lo que va de 2026 ascendió a 32 personas. La estadística oficial desglosa el saldo en 15 conductores de motocicleta, 7 ciclistas, 7 automovilistas y 3 peatones.