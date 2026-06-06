Fallece oficial de la Policía de Torreón tras accidente en cumplimiento de su deber

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    Fallece oficial de la Policía de Torreón tras accidente en cumplimiento de su deber
    Dos elementos más permanecen hospitalizados, mientras autoridades investigan la presunta falla mecánica que provocó el percance. SANDRA GÓMEZ

La oficial Aniela Navarro, de 35 años, murió tras un accidente vial registrado mientras atendía un reporte ciudadano

TORREÓN, COAHUILA.– La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Torreón confirmó este sábado el fallecimiento de la oficial Aniela Navarro, de 35 años, tras el aparatoso accidente vial ocurrido la tarde de este día mientras atendía un llamado de auxilio ciudadano.

El percance ocurrió cuando la unidad oficial marcada con el número 35384, una patrulla tipo Ford Explorer, circulaba sobre los carriles laterales del Periférico Raúl López Sánchez, en dirección de sur a norte. Según los primeros informes emitidos por la corporación, el vehículo sufrió una falla mecánica que derivó en el accidente.

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En la patrulla viajaban tres elementos en activo: dos mujeres y un hombre. Tras el impacto, los tres fueron auxiliados de inmediato por personal de emergencia y trasladados de urgencia al Hospital Regional del ISSSTE.

Lamentablemente, la oficial Navarro perdió la vida debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el incidente. La DSPM destacó que la elemento formaba parte de la corporación desde noviembre pasado, periodo en el que se distinguió por su vocación de servicio y responsabilidad.

Respecto a los otros dos oficiales involucrados, la corporación policiaca informó que continúan recibiendo atención médica especializada bajo observación constante.

Las autoridades competentes se encuentran realizando los peritajes correspondientes para determinar con precisión las causas que originaron la falla mecánica y los hechos que derivaron en esta tragedia.

La corporación expresó sus más sinceras condolencias a los familiares, amigos y compañeros de la oficial, reafirmando que brindará todo el acompañamiento institucional y el respaldo necesario a los afectados en estos momentos de profundo dolor.

La dependencia municipal reconoció la labor de sus elementos, quienes diariamente arriesgan su integridad por la seguridad de la ciudadanía torreonense, honrando la memoria de la oficial caída en cumplimiento de su deber.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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