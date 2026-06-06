Fallece oficial de la Policía de Torreón tras accidente en cumplimiento de su deber

El percance ocurrió cuando la unidad oficial marcada con el número 35384, una patrulla tipo Ford Explorer, circulaba sobre los carriles laterales del Periférico Raúl López Sánchez, en dirección de sur a norte. Según los primeros informes emitidos por la corporación, el vehículo sufrió una falla mecánica que derivó en el accidente.

TORREÓN, COAHUILA.– La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Torreón confirmó este sábado el fallecimiento de la oficial Aniela Navarro, de 35 años, tras el aparatoso accidente vial ocurrido la tarde de este día mientras atendía un llamado de auxilio ciudadano.

En la patrulla viajaban tres elementos en activo: dos mujeres y un hombre. Tras el impacto, los tres fueron auxiliados de inmediato por personal de emergencia y trasladados de urgencia al Hospital Regional del ISSSTE.

Lamentablemente, la oficial Navarro perdió la vida debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el incidente. La DSPM destacó que la elemento formaba parte de la corporación desde noviembre pasado, periodo en el que se distinguió por su vocación de servicio y responsabilidad.

Respecto a los otros dos oficiales involucrados, la corporación policiaca informó que continúan recibiendo atención médica especializada bajo observación constante.

Las autoridades competentes se encuentran realizando los peritajes correspondientes para determinar con precisión las causas que originaron la falla mecánica y los hechos que derivaron en esta tragedia.

La corporación expresó sus más sinceras condolencias a los familiares, amigos y compañeros de la oficial, reafirmando que brindará todo el acompañamiento institucional y el respaldo necesario a los afectados en estos momentos de profundo dolor.

La dependencia municipal reconoció la labor de sus elementos, quienes diariamente arriesgan su integridad por la seguridad de la ciudadanía torreonense, honrando la memoria de la oficial caída en cumplimiento de su deber.