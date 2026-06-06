Torreón: Miguel Riquelme destaca legado político del alcalde Román Cepeda

TORREÓN, COAH.- El senador Miguel Ángel Riquelme Solís expresó su pesar por el fallecimiento del alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, a quien recordó como un compañero de lucha política, amigo cercano y una de las figuras más importantes del priismo lagunero en los últimos años. Durante su asistencia a la misa del edil, señaló que la prioridad en estos momentos es acompañar a la familia y brindar solidaridad ante la inesperada pérdida.

“Hoy es un día de solidarizarnos con la familia de Román, de atender la convocatoria donde estamos sus amigos, sus familiares y quienes quisimos tanto a Román como a toda su familia”. El exgobernador de Coahuila destacó la personalidad y trayectoria de Cepeda González, a quien describió como un hombre de carácter firme, comprometido con el desarrollo de Torreón y con una visión clara sobre el rumbo que debía seguir el municipio. “Todos conocemos la personalidad de quien fue alcalde de Torreón. Era una persona dura, recia, pero también alguien que sabía hacia dónde llevaba al municipio y que durante muchos años contó con el respaldo de su partido”. Asimismo, rechazó las versiones que apuntaban a un supuesto distanciamiento de Cepeda con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), al asegurar que su ausencia en algunas actividades partidistas obedecía únicamente a cuestiones de salud. “Muchos decían que se había apartado del partido, pero estaba enfermo y esa era la separación que hacía”.

Riquelme Solís señaló que la noticia ha provocado consternación entre la militancia priista de Torreón y de otras regiones del estado, al tratarse de un liderazgo ampliamente reconocido dentro del partido. “Hay conmoción en todo el PRI. He recibido mensajes de muchos líderes que querían saber dónde estaría para acompañarlo en este último viaje y expresar sus condolencias a la familia”. El senador calificó la muerte del alcalde como una gran pérdida para la vida pública de Coahuila, al considerar que aún tenía mucho por aportar tanto en la política como en el servicio público. “Era un político muy completo, con mucho futuro y trayectoria. Como amigo también es una gran pérdida. Muchos todavía no creemos lo que sucedió hoy tan rápido”.

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Sandra G. Gómez Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR). Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información. Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda. Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna