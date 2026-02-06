Felipe González rinde cuentas y presume resultados en Torreón

TORREÓN, COAHUILA.- En un ejercicio de rendición de cuentas ante la ciudadanía, el diputado local Felipe González presentó su Segundo Informe Legislativo en la Plaza Provitec, donde destacó un modelo de trabajo enfocado en la cercanía con la gente y en resultados tangibles desde el Distrito X.

Acompañado por autoridades estatales y municipales, así como por legisladores, representantes empresariales y estructuras ciudadanas, González Miranda subrayó que su labor legislativa se complementa con la atención directa a través de su Casa de Gestión, que cumplió su primer año ofreciendo servicios gratuitos de salud, apoyos educativos y talleres comunitarios.

“El trabajo de un diputado no se queda en el Congreso; detrás de cada iniciativa hay una historia y una necesidad real”, expresó ante una nutrida asistencia, al señalar que su gestión busca traducir las demandas ciudadanas en acciones concretas.

Durante el evento, el legislador agradeció el respaldo del alcalde de Torreón, Román Cepeda ; de representantes del gobernador Manolo Jiménez; y de la presidenta del Congreso del Estado, Luz Elena Morales, destacando que los avances logrados son resultado del trabajo coordinado con su equipo y las estructuras seccionales.

Como coordinador de la Comisión de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo, Felipe González detalló iniciativas orientadas a impulsar la economía regional, como la propuesta para que los ayuntamientos cedan terrenos municipales destinados al desarrollo de parques industriales.

En materia de seguridad, exhortó a la Federación a garantizar recursos suficientes para la prevención y combate al delito en los municipios.

En el ámbito educativo, informó sobre gestiones ante la Secretaría de Educación Pública para alinear la oferta de educación superior con las necesidades de las empresas tecnológicas, mientras que en gestión social destacó las acciones emprendidas para restablecer el libre tránsito en colonias como Nueva Merced, Las Dalias y Las Luisas, afectadas por muros de FERROMEX, conflicto por el cual ya existe un punto de acuerdo y una denuncia ante la CNDH.