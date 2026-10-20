Fiscalía General del Estado: judicializan los cuatro feminicidios del 2026 en la Región Laguna I; presentan avances en casos de homicidio
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El delegado Carlos Rangel Gámez informó que diversos casos de homicidio se esclarecen en periodos de 24 a 36 horas
TORREÓN, COAH.- Los cuatro feminicidios registrados durante el presente año en la Región Laguna I ya fueron judicializados, informó el delegado regional de la Fiscalía General del Estado (FGE), Carlos Rangel Gámez. El funcionario agregó que diversos casos de homicidio se han esclarecido en periodos de 24 a 36 horas.
De acuerdo con Rangel Gámez, estos resultados derivan de la coordinación entre las distintas áreas de la Fiscalía, lo que ha permitido reducir los tiempos de respuesta en casos de alto impacto. Añadió que, por instrucciones del fiscal general, Federico Fernández Montañez, se realizó un diagnóstico de los procedimientos de investigación para mejorar la capacidad de reacción.
El delegado destacó que los presuntos responsables de los feminicidios ya enfrentan sus procesos correspondientes ante la autoridad judicial. Asimismo, señaló que Torreón mantiene una tendencia a la baja en homicidios dolosos, situación que atribuyó al trabajo coordinado con las corporaciones de seguridad y las áreas de procuración de justicia.
Finalmente, precisó que la rapidez con la que se han resuelto algunos casos no implica que todas las investigaciones concluyan en los mismos plazos, ya que cada hecho requiere diligencias específicas.