Fiscalía General del Estado: judicializan los cuatro feminicidios del 2026 en la Región Laguna I; presentan avances en casos de homicidio

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Torreón
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    Fiscalía General del Estado: judicializan los cuatro feminicidios del 2026 en la Región Laguna I; presentan avances en casos de homicidio
    El delegado de la Fiscalía en la Región Laguna I destacó la reducción de los tiempos de respuesta en la investigación de delitos de alto impacto. SANDRA GÓMEZ

El delegado Carlos Rangel Gámez informó que diversos casos de homicidio se esclarecen en periodos de 24 a 36 horas

TORREÓN, COAH.- Los cuatro feminicidios registrados durante el presente año en la Región Laguna I ya fueron judicializados, informó el delegado regional de la Fiscalía General del Estado (FGE), Carlos Rangel Gámez. El funcionario agregó que diversos casos de homicidio se han esclarecido en periodos de 24 a 36 horas.

De acuerdo con Rangel Gámez, estos resultados derivan de la coordinación entre las distintas áreas de la Fiscalía, lo que ha permitido reducir los tiempos de respuesta en casos de alto impacto. Añadió que, por instrucciones del fiscal general, Federico Fernández Montañez, se realizó un diagnóstico de los procedimientos de investigación para mejorar la capacidad de reacción.

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El delegado destacó que los presuntos responsables de los feminicidios ya enfrentan sus procesos correspondientes ante la autoridad judicial. Asimismo, señaló que Torreón mantiene una tendencia a la baja en homicidios dolosos, situación que atribuyó al trabajo coordinado con las corporaciones de seguridad y las áreas de procuración de justicia.

Finalmente, precisó que la rapidez con la que se han resuelto algunos casos no implica que todas las investigaciones concluyan en los mismos plazos, ya que cada hecho requiere diligencias específicas.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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