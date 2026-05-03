Fortalece Torreón acciones de inspección para garantizar orden y legalidad

El titular de la dependencia, Pablo Fernández Llamas, informó que estas acciones tienen como finalidad verificar el cumplimiento de la normatividad vigente, al tiempo que se brinda orientación y asesoría a comerciantes y emprendedores para facilitar sus procesos de regularización.

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Inspección y Verificación mantiene recorridos permanentes en distintos sectores de la ciudad, con el propósito de fortalecer el orden, la legalidad y la seguridad de la ciudadanía, a través de la supervisión constante de establecimientos comerciales.

El funcionario destacó que las labores de inspección no solo se enfocan en la vigilancia, sino también en promover una actividad económica responsable, apegada al marco legal, mediante el acompañamiento institucional a los distintos giros comerciales.

Como parte de estos trabajos, se prioriza la protección de la población mediante la revisión de condiciones de higiene, la calidad de los productos y el cumplimiento de las medidas de seguridad en los establecimientos, contribuyendo así a generar confianza entre los consumidores y a consolidar un entorno ordenado.

Asimismo, durante la madrugada se implementan de manera permanente operativos de supervisión en bares y centros nocturnos, a fin de verificar el cumplimiento del horario de cierre establecido a las 02:00 horas, así como la suspensión de la venta de bebidas alcohólicas conforme a la normativa aplicable.

Estas acciones están orientadas a prevenir incidentes, reducir riesgos y salvaguardar la tranquilidad de las familias torreonenses.

Finalmente, la Administración Municipal encabezada por el alcalde Román Alberto Cepeda González reafirma su compromiso de mantener una presencia constante en campo, con cercanía institucional y vigilancia permanente, consolidando acciones que inciden directamente en el orden público y la seguridad de la población.