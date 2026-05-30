Fortalece Torreón atención veterinaria y rescate animal

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    Fortalece Torreón atención veterinaria y rescate animal
    La dependencia mantiene un programa de rescate y resguardo de caninos en situación de abandono en la vía pública. CORTESÍA

A través del Centro de Control Canino brindan servicios

TORREÓN, COAH.- El Centro de Control Canino de Torreón mantiene un esquema integral de atención orientado a garantizar la salud y bienestar de animales de compañía, además de desarrollar acciones permanentes de rescate y resguardo de perros que se encuentran en situación de abandono en la vía pública.

La encargada del Centro de Control Canino, Elizabeth Torres Ugarte, informó que la labor de esta dependencia se enfoca en el control de la fauna urbana y la prevención de riesgos sanitarios para la población, mediante programas de atención médica veterinaria, esterilización y adopción responsable.

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Explicó que cada uno de los perros rescatados es sometido a un proceso integral de valoración y recuperación antes de ser incorporado al programa de adopción.

“Cada uno de los canes que se resguardan es sometido a un riguroso proceso que incluye revisión física integral, consulta médica, desparasitación y esterilización, permitiendo que recuperen su bienestar antes de ser incorporados a nuestro programa de adopción responsable, donde buscan una segunda oportunidad en un hogar definitivo”, señaló.

Torres Ugarte destacó que la ciudadanía también puede acceder a diversos servicios veterinarios preventivos a bajo costo o de manera gratuita en las instalaciones ubicadas en calzada Agustín Espinoza número 137, sobre la carretera Santa Fe, en un horario de atención de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas.

Entre los servicios disponibles se encuentran consultas generales, vacunación antirrábica y tratamientos de desparasitación externa, acciones que contribuyen al control de plagas como la garrapata y ayudan a prevenir enfermedades tanto en animales como en personas.

Asimismo, el personal del Centro de Control Canino brinda orientación a los propietarios sobre la tenencia responsable de mascotas, promoviendo prácticas que favorezcan el bienestar animal y la convivencia con la comunidad.

La funcionaria subrayó la importancia de la esterilización como una medida fundamental para prevenir camadas no planificadas, las cuales representan el origen de la gran mayoría de los casos de abandono y de la proliferación de animales en situación de calle.

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“A través de la información, la medicina preventiva y la adopción, el Centro de Control Canino trabaja diariamente para construir una sociedad más consciente y protectora de sus animales”, afirmó.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Torreón busca fortalecer la cultura de la responsabilidad compartida en el cuidado de las mascotas, al tiempo que contribuye a mejorar las condiciones de salud pública y bienestar animal en la ciudad.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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