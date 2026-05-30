Fortalece Torreón atención veterinaria y rescate animal

La encargada del Centro de Control Canino, Elizabeth Torres Ugarte, informó que la labor de esta dependencia se enfoca en el control de la fauna urbana y la prevención de riesgos sanitarios para la población, mediante programas de atención médica veterinaria, esterilización y adopción responsable.

TORREÓN, COAH.- El Centro de Control Canino de Torreón mantiene un esquema integral de atención orientado a garantizar la salud y bienestar de animales de compañía, además de desarrollar acciones permanentes de rescate y resguardo de perros que se encuentran en situación de abandono en la vía pública.

Explicó que cada uno de los perros rescatados es sometido a un proceso integral de valoración y recuperación antes de ser incorporado al programa de adopción.

“Cada uno de los canes que se resguardan es sometido a un riguroso proceso que incluye revisión física integral, consulta médica, desparasitación y esterilización, permitiendo que recuperen su bienestar antes de ser incorporados a nuestro programa de adopción responsable, donde buscan una segunda oportunidad en un hogar definitivo”, señaló.

Torres Ugarte destacó que la ciudadanía también puede acceder a diversos servicios veterinarios preventivos a bajo costo o de manera gratuita en las instalaciones ubicadas en calzada Agustín Espinoza número 137, sobre la carretera Santa Fe, en un horario de atención de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas.

Entre los servicios disponibles se encuentran consultas generales, vacunación antirrábica y tratamientos de desparasitación externa, acciones que contribuyen al control de plagas como la garrapata y ayudan a prevenir enfermedades tanto en animales como en personas.

Asimismo, el personal del Centro de Control Canino brinda orientación a los propietarios sobre la tenencia responsable de mascotas, promoviendo prácticas que favorezcan el bienestar animal y la convivencia con la comunidad.

La funcionaria subrayó la importancia de la esterilización como una medida fundamental para prevenir camadas no planificadas, las cuales representan el origen de la gran mayoría de los casos de abandono y de la proliferación de animales en situación de calle.