Fortalece Torreón la seguridad con nueva caseta en Senderos

TORREÓN, COAH.- El alcalde Román Cepeda inauguró este jueves una nueva caseta de vigilancia en el Fraccionamiento Residencial Senderos, la cual beneficiará directamente a más de nueve mil habitantes de seis fraccionamientos ubicados en la zona norte de Torreón.

Durante su mensaje, el Alcalde de Torreón reiteró que la seguridad es la prioridad de su administración, como lo fue también en la anterior, al considerarla la base para atraer inversión, generar empleos y fortalecer el desarrollo del municipio.

“La seguridad ha sido y seguirá siendo el eje principal de gobierno desde mi primera administración y ahora en la presente. Sin seguridad no hay empresas, no hay empleo y no se puede hacer comunidad.

“Quienes recordamos los tiempos difíciles, cuando Torreón fue una de las ciudades más inseguras del mundo, sabemos que no podemos permitir que esos momentos regresen, ni aquí ni en ninguna parte del país”, expresó.

Cepeda González destacó también el compromiso del gobernador Manolo Jiménez en materia de seguridad, lo cual ha permitido que Coahuila se mantenga como un estado ejemplar en este rubro, a través de trabajo, voluntad, coordinación y presupuesto.