Fundación Real Madrid llevará a Torreón su Clinic de Verano para niñas y niños

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    Fundación Real Madrid llevará a Torreón su Clinic de Verano para niñas y niños
    El “Clinic de Verano Fundación Real Madrid Torreón” se realizará del 20 al 24 de julio con un programa enfocado en la formación deportiva y el desarrollo de valores. CORTESÍA

Durante cinco días, los participantes recibirán formación deportiva basada en valores como respeto, disciplina y trabajo en equipo

TORREÓN, COAH.- TRUE Sports, socio oficial de la Fundación Real Madrid en México, anunció la realización del ”Clinic de Verano Fundación Real Madrid Torreón”, un programa de formación dirigido a niñas y niños de la Comarca Lagunera que busca impulsar su desarrollo deportivo, humano y social mediante la metodología educativa del club español.

El campamento se desarrollará del 20 al 24 de julio en La Guarida Oficial, Centro de Deportes y Recreación de Torreón, con actividades programadas de las 09:00 a las 14:00 horas.

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Durante cinco días, los asistentes participarán en entrenamientos, dinámicas y actividades recreativas diseñadas bajo la metodología ”The Real Way”, modelo formativo de la Fundación Real Madrid que promueve el aprendizaje deportivo acompañado del fortalecimiento de valores.

De acuerdo con los organizadores, el programa busca fomentar entre los participantes principios como el respeto, la disciplina, el trabajo en equipo, el compañerismo y la superación personal, elementos que forman parte del modelo educativo que la Fundación desarrolla en distintos países.

TRUE Sports destacó que este proyecto forma parte de su compromiso por acercar oportunidades de formación integral a la niñez y juventud de la Comarca Lagunera, utilizando el deporte como una herramienta para contribuir al desarrollo personal de las nuevas generaciones.

$!Niñas y niños de la Comarca Lagunera participarán en actividades basadas en la metodología “The Real Way”, desarrollada por la Fundación Real Madrid.
Niñas y niños de la Comarca Lagunera participarán en actividades basadas en la metodología “The Real Way”, desarrollada por la Fundación Real Madrid. CORTESÍA

Los organizadores precisaron que el clinic tiene un carácter exclusivamente educativo y formativo, por lo que no constituye un proceso de visoría, reclutamiento o captación de jugadores para integrarse a las fuerzas básicas o equipos profesionales del Real Madrid.

Como parte de la promoción de lanzamiento, quienes se inscriban antes del 15 de julio de 2026 podrán acceder a un descuento de mil pesos sobre el costo del programa.

$!Los organizadores aclararon que el clinic tiene fines exclusivamente educativos y no constituye un proceso de visoría o reclutamiento para equipos del Real Madrid.
Los organizadores aclararon que el clinic tiene fines exclusivamente educativos y no constituye un proceso de visoría o reclutamiento para equipos del Real Madrid. CORTESÍA

Las inscripciones permanecen abiertas a través del sitio oficial del proyecto, donde también se puede consultar información sobre requisitos, costos y categorías participantes.

Con esta actividad, la Fundación Real Madrid continúa fortaleciendo su presencia en México mediante iniciativas que utilizan el futbol como una herramienta para inspirar, educar y promover valores entre niñas, niños y adolescentes.

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