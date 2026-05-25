Gestionan línea transversal de Agua Saludable para Torreón

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de maximizar el impacto del programa Agua Saludable para La Laguna (ASL), ya se gestionan recursos federales para construir una ramificación complementaria de la tubería principal. El proyecto contempla una línea transversal que cruzaría Torreón desde el lecho seco del Río Nazas hasta la zona oriente, en los límites con Matamoros. Con esta obra, el beneficio de la distribución del agua potabilizada del Nazas podría extenderse a un mayor porcentaje de la población. Actualmente, el servicio ya abastece a habitantes de los sectores norte y poniente, explicó Roberto Escalante González, gerente del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS).

El funcionario detalló que la propuesta fue presentada ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) desde el año pasado. Recientemente se actualizó el proyecto técnico para continuar con el proceso de validación, por lo que actualmente permanece en etapa de evaluación federal. Aunque todavía no se define si la Federación otorgará el subsidio previsto originalmente dentro del esquema de Agua Saludable para renovar las redes internas de distribución en Torreón, el organismo operador mantiene sus esfuerzos enfocados en obtener autorización presupuestal para esta nueva infraestructura. Las especificaciones técnicas contemplan el tendido de un ducto de gran diámetro. El trazo iniciaría en el área del Nazas y avanzaría por las vías Constitución e Independencia hasta conectar con la avenida Bravo, desde donde continuaría hacia el oriente de la ciudad.

De acuerdo con la información de SIMAS, este ramal central permitiría abastecer a 20 tanques de almacenamiento y distintas redes secundarias. Con ello, el suministro de Agua Saludable ampliaría significativamente su cobertura hacia otros sectores de Torreón. Asimismo, el organismo informó que existe un segundo proyecto en cartera para desarrollar una línea periférica en el sector sur, configurando una especie de acuaférico alrededor de la mancha urbana. Sin embargo, precisó que la prioridad actual es concretar la línea transversal o central, debido a que tendría un impacto inmediato y de mayor alcance para la población torreonense.

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