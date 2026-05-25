Gestionan línea transversal de Agua Saludable para Torreón

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    Gestionan línea transversal de Agua Saludable para Torreón
    El proyecto contempla una nueva línea de conducción que cruzaría Torreón desde el Nazas hasta el oriente de la ciudad. SANDRA GÓMEZ
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por Sandra Gómez

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SIMAS busca ampliar la cobertura del agua potabilizada hacia más sectores de la ciudad mediante una nueva infraestructura de conducción

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de maximizar el impacto del programa Agua Saludable para La Laguna (ASL), ya se gestionan recursos federales para construir una ramificación complementaria de la tubería principal. El proyecto contempla una línea transversal que cruzaría Torreón desde el lecho seco del Río Nazas hasta la zona oriente, en los límites con Matamoros.

Con esta obra, el beneficio de la distribución del agua potabilizada del Nazas podría extenderse a un mayor porcentaje de la población. Actualmente, el servicio ya abastece a habitantes de los sectores norte y poniente, explicó Roberto Escalante González, gerente del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS).

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El funcionario detalló que la propuesta fue presentada ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) desde el año pasado. Recientemente se actualizó el proyecto técnico para continuar con el proceso de validación, por lo que actualmente permanece en etapa de evaluación federal.

Aunque todavía no se define si la Federación otorgará el subsidio previsto originalmente dentro del esquema de Agua Saludable para renovar las redes internas de distribución en Torreón, el organismo operador mantiene sus esfuerzos enfocados en obtener autorización presupuestal para esta nueva infraestructura.

Las especificaciones técnicas contemplan el tendido de un ducto de gran diámetro. El trazo iniciaría en el área del Nazas y avanzaría por las vías Constitución e Independencia hasta conectar con la avenida Bravo, desde donde continuaría hacia el oriente de la ciudad.

$!Roberto Escalante, gerente de SIMAS Torreón, informó que se gestiones ante Conagua para ampliar la cobertura del agua potabilizada en el municipio.
Roberto Escalante, gerente de SIMAS Torreón, informó que se gestiones ante Conagua para ampliar la cobertura del agua potabilizada en el municipio. SANDRA GÓMEZ

De acuerdo con la información de SIMAS, este ramal central permitiría abastecer a 20 tanques de almacenamiento y distintas redes secundarias. Con ello, el suministro de Agua Saludable ampliaría significativamente su cobertura hacia otros sectores de Torreón.

Asimismo, el organismo informó que existe un segundo proyecto en cartera para desarrollar una línea periférica en el sector sur, configurando una especie de acuaférico alrededor de la mancha urbana.

Sin embargo, precisó que la prioridad actual es concretar la línea transversal o central, debido a que tendría un impacto inmediato y de mayor alcance para la población torreonense.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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