Gobernador toma protesta a la nueva directiva de la CMIC Delegación Laguna

El dirigente de los constructores aprovechó para reconocer tanto la labor del Gobierno del Estado como del Municipio de Torreón por blindar a la entidad, al referir que “si no hay seguridad, no habría inversiones y si no hay inversión, no hay trabajo”.

Mencionó que la nueva directiva de la Delegación Laguna trabajará con planeación y seriedad en favor del bienestar social y reconoció a la Comarca Lagunera como un nodo agrícola, logístico y social.

DA SU MENSAJE EL ALCALDE

En su intervención, el alcalde Román Alberto Cepeda resaltó la relevancia de la participación de las cámaras empresariales en los temas prioritarios del gobierno, subrayando que la comunicación y conectividad son clave para el desarrollo regional.

”A quienes me acompañan en este camino les pido compromiso. A quienes nos observan con expectativa les ofrezco resultados”, resaltó.