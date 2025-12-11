Detención de ‘Limones’ respondió a un llamado de auxilio, afirma Gobernador de Coahuila

Torreón
/ 11 diciembre 2025
    Detención de ‘Limones’ respondió a un llamado de auxilio, afirma Gobernador de Coahuila
    A la izquierda de Pedro Haces aparece “El Limones”, quien fue detenido por extorsionar ganaderos y a la derecha Armando Cobián, otro señalado por cobro de piso. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Empresarios alertaron que el ‘cobro de piso’ impactaba el abasto y la seguridad comercial en Torreón y solicitaron ayuda al Gobierno estatal y federal, dijo Manolo Jiménez

TORREÓN, COAH.- La detención de Édgar Rodríguez, alias “El Limones”, presunto operador de una red de extorsión en La Laguna, se dio tras una queja pública presentada por empresarios de la región, confirmó el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez.

El mandatario destacó que la acción fue resultado de la coordinación directa con la presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete de seguridad, a quienes agradeció por atender la preocupación expresada desde mediados de 2025.

Jiménez recordó que empresarios de la Comarca Lagunera habían denunciado el “cobro de piso” y extorsiones en Gómez Palacio, Durango, que afectaban a productores y comerciantes radicados en Torreón. La situación generó un llamado de auxilio a la presidenta y motivó un desplegado público titulado “La Laguna contra la extorsión”, firmado por 18 organizaciones empresariales.

$!Édgar Rodríguez, alias “El Limones”, presunto operador de una red de extorsión.
Édgar Rodríguez, alias “El Limones”, presunto operador de una red de extorsión. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El operativo federal concluyó con la captura de Limones, identificado por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, como integrante del grupo criminal Los Cabrera, con vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La investigación permitió asegurar diversos bienes en Gómez Palacio, entre ellos un casino, ranchos, viviendas en fraccionamientos residenciales, una quinta, un complejo deportivo, dos gimnasios y varios bares y antros en el bulevar Miguel Alemán, además de vehículos tipo Racer.

Aunque el líder nacional de la CATEM, Pedro Haces, negó cualquier relación entre el detenido y su sindicato, en redes sociales circula una fotografía en la que Rodríguez aparece sonriente junto a Haces y a Nassael Armando Cobián Duarte, secretario general de la central obrera en Gómez Palacio.

En la región se reconoce la cercanía entre Limones y Cobián, quien además posee presencia pública como promotor deportivo.

Empresarios y actores políticos locales señalan que la CATEM habría logrado controlar contratos de empresas agrícolas y ganaderas en Durango, proporcionando información estratégica que facilitaba las extorsiones. Mientras tanto, en Coahuila, la estrategia de seguridad estatal ha contenido estas operaciones criminales.

En el ámbito local, se desconoce el paradero reciente de Armando Cobián Duarte, hijo de un conocido periodista de Torreón; solo existe registro de su participación en redes sociales como promotor de un torneo de fútbol en un centro deportivo, hace dos días.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

