Detención de ‘Limones’ respondió a un llamado de auxilio, afirma Gobernador de Coahuila

TORREÓN, COAH.- La detención de Édgar Rodríguez, alias “El Limones”, presunto operador de una red de extorsión en La Laguna, se dio tras una queja pública presentada por empresarios de la región, confirmó el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez.

El mandatario destacó que la acción fue resultado de la coordinación directa con la presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete de seguridad, a quienes agradeció por atender la preocupación expresada desde mediados de 2025.

Jiménez recordó que empresarios de la Comarca Lagunera habían denunciado el “cobro de piso” y extorsiones en Gómez Palacio, Durango, que afectaban a productores y comerciantes radicados en Torreón. La situación generó un llamado de auxilio a la presidenta y motivó un desplegado público titulado “La Laguna contra la extorsión”, firmado por 18 organizaciones empresariales.