Golpe al narcomenudeo en Torreón; aseguran 120 kilos de mariguana

El Fiscal General de Coahuila, Federico Fernández Montañez, destacó que la constante labor de cateos y vigilancia ha sido fundamental para mantener a Coahuila como uno de los estados con mayores índices de seguridad en el País.

TORREÓN, COAH.- Tras un operativo conjunto y derivado de una denuncia ciudadana, autoridades estatales lograron un importante aseguramiento de sustancias ilícitas y armamento en el sector residencial de Torreón , reafirmando la estrategia de prevención del delito en la entidad.

El operativo fue encabezado por el Grupo de Reacción Laguna, perteneciente a la Policía de Acción y Reacción (PAR), en coordinación con el Centro de Investigación Estratégica Contra el Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado.

Las fuerzas de seguridad cumplimentaron una orden de cateo en el Fraccionamiento Residencial Rancho Grande, donde lograron decomisar 120 kilogramos de mariguana este jueves 25 de junio.

Además del enervante, los agentes aseguraron 2 kilos 400 gramos de metanfetamina y 3 armas de fuego cortas. Durante las acciones, se contó con el despliegue de apoyo perimetral por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el Grupo de Reacción Especial de Coahuila (GREC) y la Policía Municipal de Torreón.

Fernández Montañez subrayó que este resultado es muestra de que las denuncias ciudadanas son atendidas con prontitud para preservar el orden y la tranquilidad social.

Tanto los narcóticos como el armamento fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para continuar con las investigaciones correspondientes.