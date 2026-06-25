Golpe al narcomenudeo en Torreón; aseguran 120 kilos de mariguana

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Torreón
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    Golpe al narcomenudeo en Torreón; aseguran 120 kilos de mariguana
    Fue en el fraccionamiento residencial Rancho Grande donde se llevó a cabo el decomiso de droga. SANDRA GÓMEZ

Cateo en sector residencial permite el decomiso además de 2.4 kilos de metanfetaminas y 3 armas; no se habla de detenidos

TORREÓN, COAH.- Tras un operativo conjunto y derivado de una denuncia ciudadana, autoridades estatales lograron un importante aseguramiento de sustancias ilícitas y armamento en el sector residencial de Torreón, reafirmando la estrategia de prevención del delito en la entidad.

El Fiscal General de Coahuila, Federico Fernández Montañez, destacó que la constante labor de cateos y vigilancia ha sido fundamental para mantener a Coahuila como uno de los estados con mayores índices de seguridad en el País.

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El operativo fue encabezado por el Grupo de Reacción Laguna, perteneciente a la Policía de Acción y Reacción (PAR), en coordinación con el Centro de Investigación Estratégica Contra el Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado.

Las fuerzas de seguridad cumplimentaron una orden de cateo en el Fraccionamiento Residencial Rancho Grande, donde lograron decomisar 120 kilogramos de mariguana este jueves 25 de junio.

Además del enervante, los agentes aseguraron 2 kilos 400 gramos de metanfetamina y 3 armas de fuego cortas. Durante las acciones, se contó con el despliegue de apoyo perimetral por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el Grupo de Reacción Especial de Coahuila (GREC) y la Policía Municipal de Torreón.

Fernández Montañez subrayó que este resultado es muestra de que las denuncias ciudadanas son atendidas con prontitud para preservar el orden y la tranquilidad social.

Tanto los narcóticos como el armamento fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para continuar con las investigaciones correspondientes.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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