Megadecomiso de huachicol: aseguran 59 millones de litros de hidrocarburo en San José Iturbide, Guanajuato

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    Megadecomiso de huachicol: aseguran 59 millones de litros de hidrocarburo en San José Iturbide, Guanajuato
    Autoridades aseguraron 59 millones de litros de presunto hidrocarburo durante un cateo en San José Iturbide, Guanajuato. X | Juan Mauro González Martínez

Autoridades aseguraron 59 millones de litros de presunto hidrocarburo, además de tanques, unidades de carga y documentación en Guanajuato

El secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, informó este jueves 17 de septiembre sobre el aseguramiento de 59 millones de litros de presunto hidrocarburo durante una operación realizada en el municipio de San José Iturbide.

De acuerdo con el funcionario estatal, el operativo fue resultado de trabajos de investigación y coordinación entre autoridades federales y estatales. El cateo se realizó con autorización de un juez federal.

Anteriormente, el decomiso más grande de huachicol registrado durante el sexenio de Claudia Sheinbaum Prado ocurrió en julio de 2025 en Coahuila, donde se aseguraron 15 millones 480 mil litros de combustible ilícito.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/aseguran-63-mil-litros-de-diesel-y-detienen-a-conductor-en-carretera-saltillo-torreon-AH23530671

ASEGURAN TANQUES, UNIDADES DE CARGA Y DOCUMENTACIÓN

Durante la intervención también fueron asegurados 10 tanques de almacenamiento, tres unidades de carga, diversos contenedores y documentación relacionada con los hechos investigados, detalló González Martínez.

El secretario señaló que, debido a la magnitud del hallazgo, continuarán las maniobras de medición, identificación y manejo del producto bajo supervisión especializada.

Los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que determinará la cantidad definitiva del hidrocarburo asegurado, así como su naturaleza, procedencia y situación legal.

$!El operativo en San José Iturbide permitió asegurar tanques, unidades de carga y contenedores relacionados con la investigación.
El operativo en San José Iturbide permitió asegurar tanques, unidades de carga y contenedores relacionados con la investigación. X | Juan Mauro González Martínez

INVESTIGACIÓN CONTINÚA EN MANOS DE AUTORIDADES FEDERALES

González Martínez aclaró que el cateo y los aseguramientos forman parte de una investigación en curso y que, por sí mismos, no determinan responsabilidades.

La autoridad ministerial y judicial será la encargada de resolver el caso conforme a derecho, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.

El funcionario también señaló que las investigaciones sobre posibles operaciones irregulares relacionadas con combustibles buscan reducir riesgos asociados con incendios, explosiones y derrames, además de proteger a las comunidades y al medio ambiente.

Asimismo, indicó que las acciones pueden contribuir a identificar posibles fuentes de financiamiento de estructuras delictivas vinculadas con actividades relacionadas con hidrocarburos.

  • $!Autoridades federales y estatales realizaron un cateo en San José Iturbide donde localizaron presunto hidrocarburo.
    Autoridades federales y estatales realizaron un cateo en San José Iturbide donde localizaron presunto hidrocarburo. X | Juan Mauro González Martínez
  • $!El aseguramiento ocurrió durante un cateo autorizado por un juez federal en el municipio de San José Iturbide.
    El aseguramiento ocurrió durante un cateo autorizado por un juez federal en el municipio de San José Iturbide. X | Juan Mauro González Martínez
https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ven-insuficiente-esfuerzos-contra-huachicol-fiscal-piden-mayor-contundencia-LC23475439

AUTORIDADES DE GUANAJUATO PIDEN DENUNCIAR ACTIVIDADES IRREGULARES

El secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato afirmó que las autoridades estatales continuarán trabajando en coordinación con las instituciones federales para atender delitos relacionados con hidrocarburos.

$!Los indicios quedaron bajo resguardo del Ministerio Público Federal para determinar la naturaleza y procedencia del combustible.
Los indicios quedaron bajo resguardo del Ministerio Público Federal para determinar la naturaleza y procedencia del combustible. Captura de pantalla

Finalmente, llamó a la población a reportar de manera anónima cualquier punto de extracción, almacenamiento, transporte o comercialización irregular de combustible a través del número 089.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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