Megadecomiso de huachicol: aseguran 59 millones de litros de hidrocarburo en San José Iturbide, Guanajuato

El secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, informó este jueves 17 de septiembre sobre el aseguramiento de 59 millones de litros de presunto hidrocarburo durante una operación realizada en el municipio de San José Iturbide. De acuerdo con el funcionario estatal, el operativo fue resultado de trabajos de investigación y coordinación entre autoridades federales y estatales. El cateo se realizó con autorización de un juez federal. Anteriormente, el decomiso más grande de huachicol registrado durante el sexenio de Claudia Sheinbaum Prado ocurrió en julio de 2025 en Coahuila, donde se aseguraron 15 millones 480 mil litros de combustible ilícito.

ASEGURAN TANQUES, UNIDADES DE CARGA Y DOCUMENTACIÓN Durante la intervención también fueron asegurados 10 tanques de almacenamiento, tres unidades de carga, diversos contenedores y documentación relacionada con los hechos investigados, detalló González Martínez. El secretario señaló que, debido a la magnitud del hallazgo, continuarán las maniobras de medición, identificación y manejo del producto bajo supervisión especializada. Los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que determinará la cantidad definitiva del hidrocarburo asegurado, así como su naturaleza, procedencia y situación legal.

INVESTIGACIÓN CONTINÚA EN MANOS DE AUTORIDADES FEDERALES González Martínez aclaró que el cateo y los aseguramientos forman parte de una investigación en curso y que, por sí mismos, no determinan responsabilidades. La autoridad ministerial y judicial será la encargada de resolver el caso conforme a derecho, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia. El funcionario también señaló que las investigaciones sobre posibles operaciones irregulares relacionadas con combustibles buscan reducir riesgos asociados con incendios, explosiones y derrames, además de proteger a las comunidades y al medio ambiente. Asimismo, indicó que las acciones pueden contribuir a identificar posibles fuentes de financiamiento de estructuras delictivas vinculadas con actividades relacionadas con hidrocarburos.





AUTORIDADES DE GUANAJUATO PIDEN DENUNCIAR ACTIVIDADES IRREGULARES El secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato afirmó que las autoridades estatales continuarán trabajando en coordinación con las instituciones federales para atender delitos relacionados con hidrocarburos.

Finalmente, llamó a la población a reportar de manera anónima cualquier punto de extracción, almacenamiento, transporte o comercialización irregular de combustible a través del número 089.

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