Grupo Vida localiza nueva fosa clandestina en Viesca, Coahuila

El nuevo hallazgo fue dado a conocer este miércoles por Óscar Sánchez Viesca, fundador e integrante del colectivo, quien publicó en sus redes sociales que durante el tercer día de actividades de la segunda semana de septiembre fue localizada otra fosa.

VIESCA, COAH.- Por tercer día consecutivo, familiares de personas desaparecidas que integran el Grupo Vida reportaron nuevos hallazgos durante el operativo de recuperación de restos que se desarrolla en el municipio de Viesca , donde la búsqueda ha permitido localizar múltiples fosas con fragmentos óseos.

“Gracias a Dios otra fosa. Grupo Vida Laguna A.C. regresando más personas a casa”, escribió el buscador, al referirse al trabajo que el grupo realiza con el objetivo de recuperar restos y tratar de devolverlos a sus familias.

La información difundida por Sánchez Viesca ocurre en el contexto de una jornada de búsqueda que se ha extendido durante las últimas semanas en distintos puntos de Viesca.

De acuerdo con información publicada este miércoles por el activista y buscador de Grupo Vida , hasta este miércoles se han localizado cinco fosas en el ejido Salitrillo, donde fueron encontrados fragmentos de cráneo, falanges, costillas y otros restos óseos que presumiblemente corresponderían a varias personas.

Los materiales recuperados serán enviados al Centro Regional de Identificación Humana, en Saltillo, para su análisis antropológico y genético, proceso indispensable para determinar su identidad y establecer si existe correspondencia con alguna persona incluida en los registros de desaparecidos.

El colectivo realiza estos trabajos acompañado por autoridades de búsqueda y procuración de justicia, entre ellas las comisiones Nacional y Estatal de Búsqueda, la Fiscalía de Personas Desaparecidas y personal del CRIH. La zona donde se realizan las excavaciones se encuentra aproximadamente a una hora de Torreón.

Para Sánchez Viesca, la búsqueda tiene además una dimensión personal. Su hija Silvia Stephanie Sánchez Viesca, conocida como “Fanny”, desapareció en Torreón el 5 de noviembre de 2004. Desde entonces, junto con su esposa Silvia Ortiz, ha participado en la búsqueda de personas desaparecidas y en la localización de posibles sitios clandestinos.

Los hallazgos recientes han llevado al colectivo a ampliar los trabajos en Viesca. Según la información publicada este miércoles, después de ubicar cinco fosas durante la primera semana, los buscadores comenzaron a trabajar en un punto situado aproximadamente 50 metros de los primeros hallazgos.