Rechazan exobreros de AHMSA en Monclova montos de pago: “no llega ni al 30 por ciento”

David Perales Fierro, vicepresidente del Grupo de Defensa Laboral de AHMSA, señaló que no están conformes con la determinación publicada recientemente, por lo que continuarán buscando mecanismos para mejorar el pago de los trabajadores y sus familias.

MONCLOVA, COAH.- Los exobreros de Altos Hornos de México (AHMSA) rechazaron este miércoles en Monclova, Coahuila, los montos establecidos en las listas definitivas de pagos laborales que se aprobaron por el Juzgado Segundo en Materia de Concursos Mercantiles y advirtieron que las cantidades que se contemplan para los trabajadores representan menos del 30% de lo que consideran que les corresponde.

“No aceptamos, se nos hace poco lo que anuncian los listados, no llega ni al 30%”, afirmó luego de terminarse la reunión semanal realizada este miércoles en la plaza principal de Monclova.

El representante laboral explicó que mientras se mantiene la expectativa por la subasta de AHMSA y Minosa programada para el próximo 25 de septiembre, los exobreros continúan organizándose para fortalecer la movilización que realizarán el 19 de septiembre en Monclova.

La marcha está programada para iniciar a las o9:00 horas desde el Ave Fénix, con la intención de avanzar hasta la Plaza Principal, dependiendo de la cantidad de trabajadores y familias que participen.

Perales Fierro hizo un llamado a los extrabajadores, sus familias, empresarios y ciudadanos de la región centro a sumarse a la movilización, al considerar que la situación de AHMSA no solamente afecta a quienes esperan el pago de sus prestaciones, sino a toda la economía regional.

“Sí nos hace falta el dinero, pero sentimos que también le hace falta mucho el trabajo a nuestros hijos”, expresó.

Señaló que los trabajadores han buscado el respaldo de los alcaldes de Monclova, Frontera, Castaños y San Buenaventura, debido a que la crisis de AHMSA impactó a miles de familias de toda la región y la reactivación de la empresa representaría también una recuperación de empleos.

Indicó que en días recientes Julián Torres Ávalos y Otoniel participaron en una audiencia pública en la Ciudad de México, donde estuvieron presentes acreedores preferentes y tuvieron la oportunidad de exponer nuevamente la situación de los trabajadores.

De acuerdo con lo informado por Torres Ávalos, existe confianza en que los planteamientos realizados durante la audiencia puedan favorecer a los trabajadores; sin embargo, para el Grupo de Defensa Laboral la prioridad continúa siendo la movilización del 19 de septiembre.

Perales Fierro también lamentó que durante la reciente visita de la presidenta de México a Saltillo no se hiciera un pronunciamiento sobre la situación de los trabajadores de AHMSA, pese al compromiso que, dijo, se adquirió desde el inicio de su administración.

“Seguimos con la lucha”, afirmó el representante laboral, quien insistió en que los trabajadores permanecerán atentos al proceso de venta de AHMSA y a las condiciones que finalmente permitan determinar cuánto recibirán.