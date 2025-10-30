Habilitan albergues en Torreón para personas vulnerables ante el frío

TORREÓN, COAH. – Ante el ingreso del frente frío número 11 y la previsión de 58 sistemas invernales durante la temporada, la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Torreón habilitó varios albergues para resguardar a personas en situación de calle y familias vulnerables.

El titular de la dependencia, Jorge Luis Juárez Llanas, informó que los refugios temporales ofrecen alimento, un lugar seguro para dormir y atención médica básica a quienes lo necesiten.

Los espacios habilitados se ubican en las instalaciones de Protección Civil (Prolongación Degollado S/N entre avenida Delicias y bulevar Revolución), una sección del Auditorio Municipal (calle Degollado 745, colonia Luis Echeverría Álvarez) y el DIF Nueva Rosita (bulevar Independencia 2233, colonia Nueva Rosita).

Juárez Llanas destacó que el personal de la dependencia realiza recorridos nocturnos para identificar a personas que requieran refugio. “El llamado es también a la ciudadanía para que reporte cualquier caso de personas en situación de calle que necesiten resguardo, al teléfono 871 712 0066”, indicó.

En los casos en que las personas rechazan acudir al albergue, se les entrega una cobija para ayudarlas a soportar el frío.

El funcionario recordó que la temporada invernal será larga y con múltiples frentes fríos, por lo que recomendó seguir los avisos oficiales y extremar precauciones. “Es importante estar atentos a la información de Protección Civil para prevenir riesgos y cuidar la salud”, señaló.