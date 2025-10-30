Salud Torreón invita a aplicarse la vacuna contra la influenza y a extremar cuidados por bajas temperaturas

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Salud Pública Municipal de Torreón hizo un llamado a la ciudadanía para reforzar las medidas de prevención ante los cambios bruscos de temperatura, con el fin de reducir los casos de enfermedades respiratorias, especialmente entre los grupos más vulnerables como niños y adultos mayores.

El titular de la dependencia, José Manuel Riveroll Duarte, recomendó mantener una alimentación balanceada, rica en frutas y verduras de temporada, así como asegurarse de tener actualizado el esquema de vacunación.

“Es importante que los menores se mantengan bien hidratados, consuman alimentos con alto contenido en vitaminas y minerales, y reciban la vacuna contra la influenza”, destacó el funcionario.

Riveroll Duarte recordó que en las instalaciones de la Dirección de Salud Pública se aplica la vacuna contra la influenza, e invitó a la población a acudir para recibirla. También insistió en la importancia de lavarse las manos con frecuencia para prevenir enfermedades respiratorias y gastrointestinales.

En el caso de los adultos mayores, recomendó realizar actividad física moderada, como caminatas suaves, y mantener una dieta equilibrada con alimentos ricos en fibra, proteínas y antioxidantes, además de garantizar una buena hidratación.

“Ante cualquier síntoma de resfriado o gripe, se debe acudir al médico para recibir atención oportuna”, agregó.

Las personas que requieran atención médica pueden acudir a las oficinas de la Dirección de Salud Pública Municipal, ubicadas en avenida Ocampo 1167 oriente, colonia Centro, o comunicarse al teléfono 871 713 47 80.