Hallan a menor tras alerta por amenaza de ataque en prepa de Torreón; activan protocolos

Flor Rentería Medina, al frente de la Coordinación de Servicios Educativos en la Región Laguna, informó que el incidente se contuvo a tiempo sin reportar violencia, subrayando que estas contingencias exigen un enfoque preventivo, guía constante a los alumnos y la colaboración activa de los hogares.

TORREÓN, COAH.- Una publicación en redes sociales con advertencias de un tiroteo en un plantel de nivel medio superior situado sobre la avenida Juárez, en el oriente de Torreón , movilizó los protocolos de seguridad y prevención escolar la mañana de este martes, logrando ubicar posteriormente al adolescente autor de la advertencia.

La servidora pública detalló que el reporte inicial le fue notificado entre las 06:30 y las 07:00 horas, momento en el que entabló enlace con las corporaciones competentes, mientras el colegio implementaba sus normativas internas.

“Se activaron inmediatamente los protocolos. Desde el momento en que se da aviso a las autoridades, la institución también hace lo propio”.

Derivado de las acciones preventivas, y a solicitud de la directiva, se llevó a cabo un operativo de revisión de mochilas con el respaldo de tutores y cuerpos de seguridad, garantizando que el entorno permaneciera seguro y sin incidentes violentos.

Tras reconocer el impacto emocional y la inquietud que estas alertas provocan en la comunidad académica, Rentería Medina enfatizó la necesidad de investigar a fondo los motivos y contextos que impulsan a los jóvenes a difundir dichos contenidos.

Mediante las indagatorias se ubicó al estudiante presuntamente implicado, canalizándolo con el aval de su familia y la escuela a la Unidad de Prevención contra las Adicciones y el Delito para su atención a través del programa Aplícate.

La coordinadora apuntó que este incidente representa el primer reporte de su tipo en el presente ciclo lectivo, exhortando a profesores y familias a vigilar modificaciones en el comportamiento de los menores que reflejen posibles crisis emocionales.