Hallan a menor tras alerta por amenaza de ataque en prepa de Torreón; activan protocolos
La advertencia circuló en redes durante la mañana y derivó en un operativo preventivo con participación de tutores y corporaciones de seguridad
TORREÓN, COAH.- Una publicación en redes sociales con advertencias de un tiroteo en un plantel de nivel medio superior situado sobre la avenida Juárez, en el oriente de Torreón, movilizó los protocolos de seguridad y prevención escolar la mañana de este martes, logrando ubicar posteriormente al adolescente autor de la advertencia.
Flor Rentería Medina, al frente de la Coordinación de Servicios Educativos en la Región Laguna, informó que el incidente se contuvo a tiempo sin reportar violencia, subrayando que estas contingencias exigen un enfoque preventivo, guía constante a los alumnos y la colaboración activa de los hogares.
La servidora pública detalló que el reporte inicial le fue notificado entre las 06:30 y las 07:00 horas, momento en el que entabló enlace con las corporaciones competentes, mientras el colegio implementaba sus normativas internas.
“Se activaron inmediatamente los protocolos. Desde el momento en que se da aviso a las autoridades, la institución también hace lo propio”.
Derivado de las acciones preventivas, y a solicitud de la directiva, se llevó a cabo un operativo de revisión de mochilas con el respaldo de tutores y cuerpos de seguridad, garantizando que el entorno permaneciera seguro y sin incidentes violentos.
Tras reconocer el impacto emocional y la inquietud que estas alertas provocan en la comunidad académica, Rentería Medina enfatizó la necesidad de investigar a fondo los motivos y contextos que impulsan a los jóvenes a difundir dichos contenidos.
Mediante las indagatorias se ubicó al estudiante presuntamente implicado, canalizándolo con el aval de su familia y la escuela a la Unidad de Prevención contra las Adicciones y el Delito para su atención a través del programa Aplícate.
La coordinadora apuntó que este incidente representa el primer reporte de su tipo en el presente ciclo lectivo, exhortando a profesores y familias a vigilar modificaciones en el comportamiento de los menores que reflejen posibles crisis emocionales.
“El llamado siempre será a construir todos juntos, de manera corresponsable, una convivencia pacífica, atender ante todo estas situaciones en casa y estar al pendiente de los hijos”.
Al concluir, puntualizó que si bien ninguna señal de alerta debe desestimarse, la solución principal radica en el diálogo y la orientación, complementadas con la intervención preventiva de las instituciones cuando se detecten riesgos potenciales.