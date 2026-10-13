Hospital Universitario de Torreón abre jornada gratuita de detección de cáncer de mama
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Durante cinco días se ofrecerán valoraciones médicas sin costo, con atención a mujeres y hombres que presenten alguna alteración mamaria; también habrá orientación especializada y actividades de prevención
TORREÓN, COAH.- El Hospital Universitario de Torreón pondrá en marcha una jornada de consultas gratuitas del 19 al 23 de octubre, con la finalidad de identificar oportunamente posibles casos de cáncer de mama y facilitar el acceso a una valoración especializada. Se prevé atender hasta 100 pacientes.
La iniciativa permitirá que personas con alguna sospecha o alteración en las mamas reciban una primera valoración médica sin necesidad de contar con seguridad social, además de orientación sobre los estudios que pudieran requerir para confirmar o descartar la presencia de la enfermedad.
El director médico del hospital, Antonio Barraza, y la especialista en oncología Brenda Galicia dieron a conocer que se dispondrá de dos consultorios para brindar consulta a un promedio de 20 personas diariamente, en un horario de 9:00 a 11:00 de la mañana.
La atención estará disponible en el área de consulta externa, localizada a la izquierda del acceso principal del hospital. Aunque se contempla un mecanismo de registro anticipado, también se buscará recibir a quienes acudan directamente durante las horas establecidas.
Uno de los principales objetivos será evitar que las personas con síntomas o cambios sospechosos retrasen su valoración por dificultades económicas o por desconocimiento de los servicios de salud disponibles. Cuando se identifiquen anomalías, los médicos determinarán los pasos a seguir, que podrían incluir estudios complementarios, biopsias y seguimiento clínico, dependiendo de las condiciones de cada caso.
También se proporcionará asesoría para continuar la atención en el Hospital Universitario o en las instituciones de salud que correspondan, y se analizará la posibilidad de gestionar mastografías sin costo para quienes reúnan los requisitos.
CONVERSATORIO Y ACTIVIDADES
Como parte de la jornada de sensibilización, el próximo lunes 19 de octubre, a las 10:00 horas, se desarrollará un conversatorio abierto al público en el auditorio de la Facultad de Medicina, Unidad Laguna. En él participarán médicos y pacientes que compartirán sus experiencias frente al diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama.
La programación contempla conferencias sobre las principales señales de alerta, los métodos de detección y las repercusiones emocionales de la enfermedad, así como un taller práctico de autoexploración mamaria a cargo de personal de enfermería.
Ese mismo día se instalará un mercado rosa en la explanada de la facultad y se llevará a cabo una actividad de donación de cabello, como parte de las acciones de acompañamiento y solidaridad con pacientes oncológicos.
Durante la presentación, Barraza destacó que reconocer la enfermedad en sus primeras etapas puede modificar considerablemente el pronóstico, y señaló que las probabilidades de curación pueden ubicarse entre el 90 y 95 por ciento cuando el diagnóstico se realiza oportunamente.
Brenda Galicia llamó a no considerar el cáncer de mama como una enfermedad exclusiva de mujeres mayores, debido a que también se presentan casos en pacientes jóvenes. La oncóloga explicó que la aparición de alguna bolita, cambios físicos o molestias persistentes debe motivar una consulta médica, independientemente de la edad. Precisó que, aunque una proporción importante de las alteraciones mamarias resulta benigna, únicamente una valoración profesional permite determinar su naturaleza.
Los médicos insistieron en que la autoexploración constituye una herramienta para reconocer modificaciones en el cuerpo, pero no reemplaza las revisiones clínicas ni los estudios de imagen que correspondan de acuerdo con los factores de riesgo y antecedentes de cada paciente.
Las personas interesadas en conocer mayores detalles sobre el evento podrán consultar las páginas oficiales de Facebook del Hospital Universitario y de la Facultad de Medicina, Unidad Laguna.
Con esta iniciativa, ambas instituciones buscan ampliar las oportunidades de detección temprana y fomentar que la población acuda a revisión ante cualquier señal de alerta, sin esperar a que los síntomas avancen.