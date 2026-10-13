Hospital Universitario de Torreón abre jornada gratuita de detección de cáncer de mama

La iniciativa permitirá que personas con alguna sospecha o alteración en las mamas reciban una primera valoración médica sin necesidad de contar con seguridad social, además de orientación sobre los estudios que pudieran requerir para confirmar o descartar la presencia de la enfermedad.

TORREÓN, COAH.- El Hospital Universitario de Torreón pondrá en marcha una jornada de consultas gratuitas del 19 al 23 de octubre, con la finalidad de identificar oportunamente posibles casos de cáncer de mama y facilitar el acceso a una valoración especializada. Se prevé atender hasta 100 pacientes.

El director médico del hospital, Antonio Barraza, y la especialista en oncología Brenda Galicia dieron a conocer que se dispondrá de dos consultorios para brindar consulta a un promedio de 20 personas diariamente, en un horario de 9:00 a 11:00 de la mañana.

La atención estará disponible en el área de consulta externa, localizada a la izquierda del acceso principal del hospital. Aunque se contempla un mecanismo de registro anticipado, también se buscará recibir a quienes acudan directamente durante las horas establecidas.

Uno de los principales objetivos será evitar que las personas con síntomas o cambios sospechosos retrasen su valoración por dificultades económicas o por desconocimiento de los servicios de salud disponibles. Cuando se identifiquen anomalías, los médicos determinarán los pasos a seguir, que podrían incluir estudios complementarios, biopsias y seguimiento clínico, dependiendo de las condiciones de cada caso.

También se proporcionará asesoría para continuar la atención en el Hospital Universitario o en las instituciones de salud que correspondan, y se analizará la posibilidad de gestionar mastografías sin costo para quienes reúnan los requisitos.

CONVERSATORIO Y ACTIVIDADES

Como parte de la jornada de sensibilización, el próximo lunes 19 de octubre, a las 10:00 horas, se desarrollará un conversatorio abierto al público en el auditorio de la Facultad de Medicina, Unidad Laguna. En él participarán médicos y pacientes que compartirán sus experiencias frente al diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama.

La programación contempla conferencias sobre las principales señales de alerta, los métodos de detección y las repercusiones emocionales de la enfermedad, así como un taller práctico de autoexploración mamaria a cargo de personal de enfermería.

Ese mismo día se instalará un mercado rosa en la explanada de la facultad y se llevará a cabo una actividad de donación de cabello, como parte de las acciones de acompañamiento y solidaridad con pacientes oncológicos.