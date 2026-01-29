Imparten en Torreón taller de inteligencia emocional a agentes de tránsito

TORREÓN, COAH.- Como parte del seguimiento a las estrategias de capacitación integral para el personal de la Dirección de Tránsito y Vialidad, esta semana se llevó a cabo el taller de “Inteligencia emocional”, dirigida a los agentes y personal administrativo.

Martha Alicia Faz Dávila, directora de la dependencia, indicó que la actividad forma parte de las acciones permanentes impulsadas por la el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, para fortalecer las competencias profesionales del personal, con el propósito de mejorar la calidad del servicio que se brinda a la ciudadanía, y fomentar un desempeño más eficiente, empático y responsable en su labor.

Señaló que el principal objetivo de esta capacitación es fortalecer el manejo adecuado de las emociones en situaciones cotidianas de trabajo, particularmente en la interacción directa con los conductores.

La funcionaria explicó que el desarrollo de habilidades emocionales permite a los elementos de vialidad responder con mayor profesionalismo ante escenarios de estrés o presión, contribuyendo a una atención más humana y respetuosa hacia los ciudadanos.

Asimismo, indicó que con esta actividad se refuerzan los temas relacionados con el desarrollo humano, promoviendo una cultura basada en el autocontrol, la empatía, la comunicación efectiva y el trabajo en equipo dentro de la corporación.

Faz Dávila destacó que la meta es capacitar al 100 por ciento el personal que integra la dirección, incluyendo al de nivel operativo y administrativo.

Informó que en la primera sesión participaron 60 personas, quienes asistieron a las instalaciones del multideportivo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).