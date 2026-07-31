Impulsa Canaco-Torreón el ahorro familiar con la Feria Escolar 2026

Fidel Villanueva Tarín, líder del organismo empresarial, señaló que en esta ocasión se apostó por el formato físico para generar un contacto directo entre clientes y proveedores, concentrando en un solo espacio las opciones para surtir la lista de útiles.

TORREÓN, COAH.- Para aminorar el impacto financiero que representa el reinicio de las actividades escolares en La Laguna, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Servytur Torreón puso en marcha su Feria de Regreso a Clases. Durante el evento, los negocios asociados pusieron a disposición del público rebajas de entre el 10 y el 30 por ciento en diversos rubros.

“Buscamos brindar una experiencia cercana donde los laguneros identifiquen la oferta de nuestros socios y accedan a bienes y servicios indispensables de forma práctica y accesible”, explocó.

La muestra reunió a un abanico amplio de giros comerciales: desde grandes almacenes y papelerías tradicionales hasta zapaterías, talleres de confección de uniformes, proveedores de tecnología e instancias dedicadas a prestar asesoría y trámites a los padres de familia.

El público recorrió los módulos encontrando material didáctico, mochilas, calzado, prendas escolares, equipos de cómputo, dispositivos portátiles y diversos aditamentos digitales a precios de oportunidad y bajo esquemas de pago preferenciales.

El vocero de la cámara puntualizó que, si bien el encuentro presencial tuvo la duración de una jornada, el programa de descuentos continuará vigente en los locales participantes a lo largo de todo el mes de agosto.

Como incentivo adicional para fomentar las compras en el sector regulado, a lo largo de la actividad se rifaron dispositivos móviles y tabletas donadas por los mismos patrocinadores.

Para finalizar, Villanueva Tarín reiteró que estas acciones responden a un doble propósito: dinamizar el comercio formal de la región y aligerar la carga económica que asumen los hogares al inicio de cada periodo escolar.