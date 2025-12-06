Boom de smartphones de lujo: mexicanos abandonan gama baja por equipos con IA

6 diciembre 2025
    Boom de smartphones de lujo: mexicanos abandonan gama baja por equipos con IA
    El auge corresponde a una demanda creciente por funciones avanzadas: la integración de inteligencia artificial, mejoras en las cámaras, potencia en procesadores, diseño moderno. /FOTO: ESPECIAL

Entre el despliegue de inteligencia artificial, cámaras potentes y procesadores avanzados, un creciente número de consumidores mexicanos prefiere invertir en teléfonos de gama alta

CDMX.- La demanda por teléfonos inteligentes de gama alta se ha disparado en México. Según un reciente análisis del mercado móvil, en el tercer trimestre de 2025 los dispositivos con un precio superior a los 10 mil pesos alcanzaron un 17.1% del total de unidades activas, cifra que casi duplica su participación respecto al mismo periodo de 2023.

Ese crecimiento sitúa a la gama alta por encima de la gama baja por primera vez en su historia reciente. Mientras tanto, las gamas media y alta ya suman aproximadamente 85% del mercado total, dejando a la gama baja con apenas 15%, en contraste con años pasados en que representaba la mayoría.

El auge corresponde a una demanda creciente por funciones avanzadas: la integración de inteligencia artificial (IA), mejoras en las cámaras, potencia en procesadores, diseño moderno —incluso plegables— y un mejor desempeño general del equipo son las principales razones que ahora priman por encima del precio.

El cambio en las preferencias de los consumidores refleja que hoy por hoy un smartphone ya no es solo un medio de comunicación: se ha convertido en el centro del ecosistema digital. Muchos usuarios lo emplean para trabajo remoto, banca digital, entretenimiento, redes sociales, fotografía, video, entre otras actividades que demandan potencia y buen rendimiento.

Expertos del sector señalan que el alargamiento en el periodo de uso de los dispositivos también influye: la gente tiende a conservar sus smartphones por más tiempo, por lo que, al renovar, prefieren equipos duraderos y capaces de mantenerse útiles ante las exigencias tecnológicas.

La adopción acelerada de la IA —por ejemplo, para fotografía, edición, asistentes inteligentes o tareas multitarea— ha sido determinante: hoy muchos usuarios reconocen y utilizan funcionalidades de IA en sus dispositivos móviles, lo que impulsa aún más la preferencia por equipos de gama media-alta o alta.

Frente a este panorama, las empresas fabricantes y proveedores de servicios ajustan su oferta, con modelos renovados, promociones y esfuerzos por destacar características de rendimiento, diseño y capacidades inteligentes, en un mercado cada vez más competitivo.

Este giro marca un momento de madurez para el mercado de telefonía móvil en México: la demanda ya no se orienta solo al costo, sino a la calidad, la durabilidad y la versatilidad del equipo, lo que transforma la manera en que los mexicanos se relacionan con la tecnología cotidiana. Con información de Milenio

