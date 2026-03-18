Impulsa Manolo Jiménez infraestructura y servicios médicos en Francisco I. Madero

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Torreón
/ 18 marzo 2026
    Impulsa Manolo Jiménez infraestructura y servicios médicos en Francisco I. Madero
    Manolo Jiménez Salinas encabezó la inauguración de obras de pavimentación y recarpeteo en Francisco I. Madero, beneficiando la movilidad de los habitantes. SANDRA GÓMEZ

El gobernador Manolo Jiménez Salinas inauguró obras de infraestructura y puso en marcha la Caravana de la Salud en Francisco I. Madero, llevando servicios médicos y mejoras urbanas a las comunidades más vulnerables

FRANCISCO I. MADERO, COAH.- En una jornada de trabajo directo con la ciudadanía, el gobernador Manolo Jiménez Salinas visitó Francisco I. Madero para inaugurar obras de infraestructura y dar el banderazo de salida a la Caravana de la Salud.

Esta iniciativa tiene como objetivo central descentralizar los servicios públicos y llevar beneficios tangibles a los sectores más vulnerables.

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Ante familias de diversas comunidades y ejidos, el mandatario entregó proyectos de pavimentación y recarpeteo diseñados para transformar el entorno urbano y facilitar la movilidad local.

Al mismo tiempo, puso en marcha las unidades médicas móviles que recorrerán el municipio, ofreciendo desde consultas generales y odontología hasta estudios de prevención y esquemas de vacunación gratuita.

Jiménez Salinas enfatizó que su administración se rige por la cercanía, asegurando que el bienestar de las familias depende de servicios médicos accesibles y calles dignas.

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Asimismo, recalcó que la fórmula del éxito en Coahuila sigue siendo el trabajo en equipo entre los distintos niveles de gobierno y la sociedad civil.

El gobernador concluyó reafirmando su compromiso con el desarrollo rural y la seguridad, señalando que, a pesar de los desafíos, la entidad se mantiene en una ruta de estabilidad y resultados que impactan directamente en la calidad de vida de los maderenses.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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