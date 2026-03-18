Impulsa Manolo Jiménez infraestructura y servicios médicos en Francisco I. Madero

FRANCISCO I. MADERO, COAH.- En una jornada de trabajo directo con la ciudadanía, el gobernador Manolo Jiménez Salinas visitó Francisco I. Madero para inaugurar obras de infraestructura y dar el banderazo de salida a la Caravana de la Salud. Esta iniciativa tiene como objetivo central descentralizar los servicios públicos y llevar beneficios tangibles a los sectores más vulnerables.

Ante familias de diversas comunidades y ejidos, el mandatario entregó proyectos de pavimentación y recarpeteo diseñados para transformar el entorno urbano y facilitar la movilidad local. Al mismo tiempo, puso en marcha las unidades médicas móviles que recorrerán el municipio, ofreciendo desde consultas generales y odontología hasta estudios de prevención y esquemas de vacunación gratuita. Jiménez Salinas enfatizó que su administración se rige por la cercanía, asegurando que el bienestar de las familias depende de servicios médicos accesibles y calles dignas.

Asimismo, recalcó que la fórmula del éxito en Coahuila sigue siendo el trabajo en equipo entre los distintos niveles de gobierno y la sociedad civil. El gobernador concluyó reafirmando su compromiso con el desarrollo rural y la seguridad, señalando que, a pesar de los desafíos, la entidad se mantiene en una ruta de estabilidad y resultados que impactan directamente en la calidad de vida de los maderenses.

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