Refuerza Torreón vinculación laboral a través de la Bolsa de Trabajo Municipal

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de ampliar las oportunidades laborales para la población, la Dirección de Desarrollo Económico de Torreón, a través de la Bolsa de Trabajo Municipal, retomó durante este año los programas de vinculación con el sector empresarial.

El director general de la dependencia, Marcelo Valdés Quintanilla, informó que durante el mes de enero se registraron 84 aspirantes a la bolsa de trabajo, de los cuales 38 se incorporaron de manera directa durante una jornada realizada recientemente en coordinación con el Servicio Nacional del Empleo Región Laguna.

Señaló que, de manera paralela, nuevas empresas se han acercado a la dependencia municipal para consultar los perfiles de los aspirantes, lo que ha permitido agilizar los procesos de contacto y entrevistas con personas en búsqueda de empleo.

Valdés Quintanilla destacó que la Bolsa de Trabajo Municipal cuenta con personal especializado que brinda atención presencial en las oficinas ubicadas en el primer piso del Antiguo Banco de México.

Asimismo, recordó que los interesados pueden consultar la plataforma oficial del Ayuntamiento de Torreón, donde actualmente se encuentran disponibles más de 800 vacantes en distintos sectores productivos y niveles laborales.

Agregó que la Administración Municipal, encabezada por el alcalde Román Alberto Cepeda González, refrenda su respaldo al sector empresarial, al ofrecer apoyo en la búsqueda de talento humano y en la organización de jornadas especiales de reclutamiento, diseñadas conforme a las necesidades de cada empresa.

Finalmente, el funcionario subrayó que se continuará fortaleciendo la coordinación con el Gobierno del Estado, así como la participación de la ciudadanía y del sector productivo, al considerar que el acceso a mejores oportunidades de empleo contribuye al bienestar, la estabilidad y la calidad de vida de las familias torreonenses.