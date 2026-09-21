Impulsará participación social en Coahuila con el programa “Semillero Legislativo “

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    Impulsará participación social en Coahuila con el programa “Semillero Legislativo “
    Gabriel Elizondo Pérez, senador por Coahuila. SANDRA GÓMEZ

La propuesta busca vincular las demandas de la sociedad civil y estudiantes con el Senado de la República

TORREÓN, COAH.- En los próximos días iniciará oficialmente el programa “Semillero Legislativo”, una propuesta que busca vincular las demandas de la sociedad civil y el sector estudiantil con el Senado de la República, informó el senador Gabriel Elizondo Pérez.

El proyecto surgió a partir de distintas mesas de trabajo realizadas con instituciones de educación superior en el estado, explicó el legislador.

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Durante su primera etapa, el programa convocará a estudiantes universitarios de diversas disciplinas con el objetivo de generar espacios de análisis y discusión para la elaboración de iniciativas de ley y puntos de acuerdo.

Elizondo Pérez señaló que la propuesta surgió después de dialogar con una estudiante de la Región Carbonífera, quien, de acuerdo con su testimonio, tuvo dificultades para concluir su periodo escolar debido a trámites relacionados con su maternidad al finalizar el semestre.

A partir de este caso, el senador planteó la necesidad de establecer mecanismos institucionales que permitan atender situaciones que afecten la continuidad académica de los estudiantes.

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En etapas posteriores, el programa contempla incorporar a representantes del sector empresarial, comerciantes, transportistas y colectivos ciudadanos de distintas regiones de Coahuila, con el propósito de conocer sus planteamientos y considerar sus propuestas dentro de la agenda legislativa federal.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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