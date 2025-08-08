Inició Manolo Jiménez en La Laguna el Programa de Empleo Temporal

SAN PEDRO, COAH.- El gobernador Manolo Jiménez inició el programa de empleo temporal en La Laguna, como parte de una iniciativa que busca generar oportunidades laborales temporales para productores del campo afectados por la sequía y enfrentan dificultades económicas.

El programa se coordina con diversas instancias, incluyendo la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para asegurar la llegada de los recursos necesarios.

El evento, realizado en San Pedro, contó con la presencia de Efraín Morales López, director general de la Conagua, así como alcaldes y funcionarios de la región.

En su mensaje, destacó que se trata del programa de empleo temporal más grande en la historia del estado, con una inversión de 75 millones de pesos.

Expuso que fue diseñado para mitigar el impacto del mini ciclo agrícola que redujo las siembras de 20,000 a 7,000 hectáreas en la región Lagunera.