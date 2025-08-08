Inició Manolo Jiménez en La Laguna el Programa de Empleo Temporal
Se construirán redes troncales para llevar agua potable a los cinco municipios de Coahuila de la Región Laguna (Torreón, Matamoros, San Pedro, Francisco I. Madero y Viesca), sumándose a los cuatro municipios de Durango que ya están recibiendo este beneficio
SAN PEDRO, COAH.- El gobernador Manolo Jiménez inició el programa de empleo temporal en La Laguna, como parte de una iniciativa que busca generar oportunidades laborales temporales para productores del campo afectados por la sequía y enfrentan dificultades económicas.
El programa se coordina con diversas instancias, incluyendo la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para asegurar la llegada de los recursos necesarios.
El evento, realizado en San Pedro, contó con la presencia de Efraín Morales López, director general de la Conagua, así como alcaldes y funcionarios de la región.
En su mensaje, destacó que se trata del programa de empleo temporal más grande en la historia del estado, con una inversión de 75 millones de pesos.
Expuso que fue diseñado para mitigar el impacto del mini ciclo agrícola que redujo las siembras de 20,000 a 7,000 hectáreas en la región Lagunera.
El gobernador destacó la estrecha coordinación con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, la cual aprobó inmediatamente el proyecto una vez que se lo propuso.
Mencionó que, en colaboración con la Conagua, se podrían implementar más programas para el campo, como el bombardeo de nubes para combatir la sequía. Asimismo, reiteró su compromiso de seguir trabajando en obras, programas y proyectos para mejorar la calidad de vida de las familias coahuilenses en colonias, barrios y ejidos.
Por su parte, Jesús María Montemayor Garza, secretario de Desarrollo Rural en Coahuila, detalló que el programa destinará 75 millones de pesos para beneficiar a 4,400 personas en los municipios de Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro, Torreón y Viesca. El programa tendrá una duración de dos meses.
Los empleos temporales se enfocarán en la realización de trabajos esenciales para la conservación de la infraestructura agrícola, como el desazolve, desmonte y desyerbe de canales, limpieza de terrenos y labores complementarias para mantener las redes de riego en óptimas condiciones.
Finalmente, Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua destacó que el programa es resultado de una colaboración entre el gobierno federal y el estatal.
El Distrito de Riego 017 recibirá una inversión histórica, convirtiéndose en el distrito con mayor inversión a nivel nacional. Solo en este año, se destinarán 500 millones de pesos a la tecnificación de la infraestructura para hacer un uso más eficiente del agua. En el transcurso del sexenio, la inversión total ascenderá a 9,000 millones de pesos.