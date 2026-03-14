Industrias Peñoles de Torreón organiza el debate ‘Todos por el agua’ para estudiantes de primaria

TORREÓN, COAH.- Con motivo de la celebración del Mes del Agua, Industrias Peñoles organiza el debate “Todos por el agua”, el próximo 19 de marzo en el Museo de los Metales, con el que busca motivar a las nuevas generaciones a reflexionar críticamente sobre los retos que enfrenta la región respecto al agua, promoviendo un ambiente escolar donde el diálogo y la participación sean protagonistas.

La convocatoria está dirigida específicamente a estudiantes de quinto y sexto grado de primaria, quienes participarán integrados en equipos de cuatro alumnos por escuela. Los participantes deberán debatir sobre la situación del agua en el contexto regional, aportando perspectivas frescas y fundamentadas sobre la gestión y preservación de este recurso vital en una zona donde su cuidado es una prioridad histórica.

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La relevancia de este evento coincide con el Día Mundial del Agua, conmemorado por la ONU cada 22 de marzo. Para este 2026, la propuesta temática se centra en el análisis de los proyectos de agua actuales. Por ello, los alumnos se encuentran ya en una fase de preparación intensiva, consultando fuentes científicas y técnicas serias que les brinden los elementos necesarios no solo para argumentar, sino también para proponer soluciones innovadoras y viables.

Más allá del conocimiento técnico, estas mesas de debate funcionan como una estrategia pedagógica integral. A través del intercambio de ideas, los niños desarrollan habilidades lingüísticas y de comunicación, así como la capacidad de ejercer una crítica fundamentada. Lo más importante es que el ejercicio se desarrolla bajo los valores de la tolerancia y el respeto, pilares fundamentales para la convivencia democrática y la resolución de conflictos.

Al darles voz a los menores, se incentiva el pensamiento proactivo, transformando la preocupación por el medio ambiente en propuestas concretas. Es un esfuerzo por cultivar líderes informados que comprendan que el futuro del agua depende de las decisiones y del conocimiento que generemos desde hoy.