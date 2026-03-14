Industrias Peñoles de Torreón organiza el debate ‘Todos por el agua’ para estudiantes de primaria

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Torreón
/ 14 marzo 2026
    Industrias Peñoles de Torreón organiza el debate ‘Todos por el agua’ para estudiantes de primaria
    El Museo de los Metales será sede del encuentro estudiantil en el que niños de distintas escuelas expondrán argumentos y propuestas sobre la gestión y preservación del agua. SANDRA GÓMEZ

Estudiantes de quinto y sexto de primaria participarán en el debate, con el objetivo de reflexionar y proponer soluciones sobre los retos hídricos que enfrenta la región

TORREÓN, COAH.- Con motivo de la celebración del Mes del Agua, Industrias Peñoles organiza el debate “Todos por el agua”, el próximo 19 de marzo en el Museo de los Metales, con el que busca motivar a las nuevas generaciones a reflexionar críticamente sobre los retos que enfrenta la región respecto al agua, promoviendo un ambiente escolar donde el diálogo y la participación sean protagonistas.

La convocatoria está dirigida específicamente a estudiantes de quinto y sexto grado de primaria, quienes participarán integrados en equipos de cuatro alumnos por escuela. Los participantes deberán debatir sobre la situación del agua en el contexto regional, aportando perspectivas frescas y fundamentadas sobre la gestión y preservación de este recurso vital en una zona donde su cuidado es una prioridad histórica.

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La relevancia de este evento coincide con el Día Mundial del Agua, conmemorado por la ONU cada 22 de marzo. Para este 2026, la propuesta temática se centra en el análisis de los proyectos de agua actuales. Por ello, los alumnos se encuentran ya en una fase de preparación intensiva, consultando fuentes científicas y técnicas serias que les brinden los elementos necesarios no solo para argumentar, sino también para proponer soluciones innovadoras y viables.

Más allá del conocimiento técnico, estas mesas de debate funcionan como una estrategia pedagógica integral. A través del intercambio de ideas, los niños desarrollan habilidades lingüísticas y de comunicación, así como la capacidad de ejercer una crítica fundamentada. Lo más importante es que el ejercicio se desarrolla bajo los valores de la tolerancia y el respeto, pilares fundamentales para la convivencia democrática y la resolución de conflictos.

Al darles voz a los menores, se incentiva el pensamiento proactivo, transformando la preocupación por el medio ambiente en propuestas concretas. Es un esfuerzo por cultivar líderes informados que comprendan que el futuro del agua depende de las decisiones y del conocimiento que generemos desde hoy.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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